İkizce Irmağı’nda balık ölümleri endişe yarattı: Bölge halkı yetkilileri göreve çağırdı

Kaynak: Haber Merkezi
İkizce Irmağı’nda balık ölümleri endişe yarattı: Bölge halkı yetkilileri göreve çağırdı

Ordu İkizce'deki ırmakta yaşanan balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi. İddialara göre, yol yapım çalışmaları üstlenen bir firmanın ırmak içerisindeki faaliyet alanında çok sayıda balığın telef olduğu görüldü.

YENİÇAĞ - Ordu / Hakan Yıldız

Ordu’nun İkizce ilçesinde ırmakta yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti. İddialara göre, yol yapım çalışmaları yürüten bir firmanın ırmak içerisindeki faaliyet alanında çok sayıda balık ölüsü gözlemlendi.

Bölge halkı, ölümlerin suya kimyasal ya da zararlı bir madde karışmasından kaynaklanabileceği endişesini dile getirerek, İkizce Irmağı’ndan balık tüketilmemesi yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşlar, herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınması için yetkilileri acilen göreve çağırdı.

Çevre sağlığı ve halk güvenliği açısından konunun ivedilikle araştırılması gerektiğini belirten bölge halkı, “Kimsenin başına kötü bir olay gelmeden önlem alınsın" Çağrısında bulundu.

Son Haberler
Altın Koza'da ödül yağmuru! Zeydan Karalar Silivri'den mesaj gönderdi...
Altın Koza'da ödül yağmuru!
CHP Aksaray’da denge değişiyor: Yasemin Turan Özdemir il yönetiminden istifa etti
CHP Aksaray’da denge değişiyor: Yasemin Turan Özdemir il yönetiminden istifa etti
Liverpool kaptanı Van Dijk'tan Galatasaray uyarısı!
Liverpool kaptanı Van Dijk'tan Galatasaray uyarısı!
Apartmandan gelen kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Apartmandan gelen kötü koku ekipleri harekete geçirdi
İYİ Partili Yaldır, gençlerin en beğendiği milletvekilleri arasında
İYİ Partili Yaldır, gençlerin en beğendiği milletvekilleri arasında