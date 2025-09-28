İkizce Irmağı’nda balık ölümleri endişe yarattı: Bölge halkı yetkilileri göreve çağırdı

YENİÇAĞ - Ordu / Hakan Yıldız

Ordu’nun İkizce ilçesinde ırmakta yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti. İddialara göre, yol yapım çalışmaları yürüten bir firmanın ırmak içerisindeki faaliyet alanında çok sayıda balık ölüsü gözlemlendi.

Bölge halkı, ölümlerin suya kimyasal ya da zararlı bir madde karışmasından kaynaklanabileceği endişesini dile getirerek, İkizce Irmağı’ndan balık tüketilmemesi yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşlar, herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınması için yetkilileri acilen göreve çağırdı.

Çevre sağlığı ve halk güvenliği açısından konunun ivedilikle araştırılması gerektiğini belirten bölge halkı, “Kimsenin başına kötü bir olay gelmeden önlem alınsın" Çağrısında bulundu.