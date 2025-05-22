İkizce'de belediye yönetimine tepkiler artıyor

Hakan Yıldız /Ordu

Halk, özellikle belediye hizmetlerinin aksamasından, yolların yapılmamasından ve belediye personel maaşlarının uzun süredir ödenmemesinden dolayı endişelerini dile getiriyor.

Seçim sürecinde verilen sözlerin tutulmadığını belirten birçok vatandaş, afet sonrası maddi yardımların aktarıldığı söylense de mağduriyetlerinin giderilmediğini iddia ediyor. Özellikle kırsal mahallelerde temel altyapı eksiklikleri ve yol çalışmalarının yapılmaması, bölgede büyük rahatsızlık yaratmış durumda. Belediyenin ekonomik sıkıntılar nedeniyle 18 aydır personel maaşlarını ödeyememesi, hizmetlerin aksamasına neden olurken, vatandaşlar "Maaşlarını bile ödeyemeyen belediye, halka nasıl hizmet verecek?" diyerek sitemde bulunuyor.

MHP'li Belediye Başkanı Osman Kaygı'nın ilçede halkla yeterince iletişim kurmadığını savunan vatandaşlar, başkanın komşu ilçelerde daha fazla vakit geçirdiğini, İkizce sakinlerine yönelik ziyaretlerde bulunmadığını ifade ediyor. Başkan Kaygı’nın ilçede kendi ihtiyaçlarına yönelik projeler gerçekleştirdiği iddiaları da tepki topluyor. Vatandaşlar, "Belediye Başkanı olarak halkın sorunlarıyla ilgilenmesi gerekirken, kendi düzenini kurmak için burada olduğu izlenimi veriyor," diyerek durumu eleştiriyor.

İkizceliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Merkezi’nin ilçedeki durumu görmesini ve belediyeye yönelik denetimlerin artırılmasını talep ediyor. Yolların ve genel yaşam koşullarının büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade ediyor.