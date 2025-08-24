İkizce'de fındık bahçesinde can pazarı: Hüseyin Korkmaz hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İkizce'de fındık bahçesinde can pazarı: Hüseyin Korkmaz hayatını kaybetti

Ordu’nun İkizce ilçesinde fındık toplarken uçuruma düşen Hüseyin Korkmaz (70), olay yerinde hayatını kaybetti.

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Aşağı Kaynartaş Mahallesi Kocağaççukuru mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, fındık bahçesinde çalışan Hüseyin Korkmaz, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Bahçede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yoğun çabalarıyla ulaşılan Korkmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Karadeniz Ereğli Demir Çelik Fabrikası’ndan emekli olduğu öğrenilen Hüseyin Korkmaz’ın evli ve iki çocuk babası olduğu bildirildi. Mahalle sakinleri, Korkmaz’ın çalışkanlığı ve yardımseverliğiyle tanındığını ifade etti.

Olay, fındık sezonunda kırsal bölgelerde alınması gereken güvenlik önlemlerini bir kez daha gündeme getirdi.

Son Haberler
Çağla Şikel bacağındaki morlukları paylaştı! Düştüğü not şaşkınlık yarattı
Çağla Şikel bacağındaki morlukları paylaştı! Düştüğü not şaşkınlık yarattı
Denizlispor'da üç ayrılık
Denizlispor'da üç ayrılık
İçme suyu hattına peş peşe saldırı!
İçme suyu hattına peş peşe saldırı!
Trabzonspor'un yıldızı ilk 11'e geri döndü!
Trabzonspor'un yıldızı ilk 11'e geri döndü!
Bursaspor sezona 8 golle fırtına gibi girdi
Bursaspor sezona 8 golle fırtına gibi girdi