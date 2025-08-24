İkizce'de fındık bahçesinde can pazarı: Hüseyin Korkmaz hayatını kaybetti

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Aşağı Kaynartaş Mahallesi Kocağaççukuru mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, fındık bahçesinde çalışan Hüseyin Korkmaz, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Bahçede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yoğun çabalarıyla ulaşılan Korkmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Karadeniz Ereğli Demir Çelik Fabrikası’ndan emekli olduğu öğrenilen Hüseyin Korkmaz’ın evli ve iki çocuk babası olduğu bildirildi. Mahalle sakinleri, Korkmaz’ın çalışkanlığı ve yardımseverliğiyle tanındığını ifade etti.

Olay, fındık sezonunda kırsal bölgelerde alınması gereken güvenlik önlemlerini bir kez daha gündeme getirdi.