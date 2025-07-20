İkizce’de sessiz kriz: MHP’li Sadir Durmaz’ın ziyareti ne mesaj veriyor?

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin, İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı ile ilgili artan eleştiriler sonrası yapılması dikkat çekti.

ZİYARETİN PERDE ARKASI KONUŞULUYOR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, geçtiğimiz günlerde Ordu’nun İkizce ilçesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak gerçekleşen bu temasın merkezinde, 2019 yerel seçimlerinde Durmaz’ın önerisiyle MHP’den aday gösterilen İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı vardı.

Durmaz’ın bu ziyaretinin resmi programda yer almaması ve Gümüşhane programı esnasında güzergâhı üzerindeki diğer il ve ilçe teşkilatlarına uğramayıp yalnızca İkizce’ye zaman ayırması, siyasi kulislerde “özel bir denetim ya da uyarı ziyareti” olarak yorumlandı.

İLÇEDE BELEDİYEYE YÖNELİK TEPKİLER ARTIYOR

Ziyaretin zamanlaması da dikkat çekici bulundu. Son aylarda İkizce Belediyesi’ne yönelik kamuoyunda artan eleştiriler, sosyal medya üzerinden paylaşılan şikayetler ve yerel basında çıkan olumsuz haberler, Başkan Osman Kaygı’nın yönetim tarzını yeniden tartışmaya açtı.

İkizce halkı, özellikle belediye hizmetlerinde yaşanan aksamalar, personellerin bir yıldan fazla zamandır maaş alamadıkları, ulaşım ve altyapı sorunları, çevre temizliğindeki yetersizlikler ve sosyal projelerin durma noktasına gelmesi gibi nedenlerle belediye yönetimine tepkili.

“HALKTAN KOPUK BİR YÖNETİM” İDDİASI

Vatandaşlar, Belediye Başkanı Osman Kaygı’nın göreve geldiği günden bu yana halkla doğrudan temas kurmaktan uzak durduğunu ifade ediyor. Mahalle toplantılarının yapılmaması, esnaf ziyaretlerinin yokluğu ve belediyeye gelen yurttaşların muhatap bulmakta zorlanması gibi şikayetler, ilçede yönetim ile halk arasındaki bağı zayıflatmış durumda.

Bazı vatandaşlar, durumu “Başkan halkı değil, yalnızca makamını dinliyor” şeklinde yorumlarken, yerel yönetimle ilgili güven kaybının her geçen gün daha da derinleştiği belirtiliyor.

MHP TABANINDA FARKLI YORUMLAR

Sadir Durmaz’ın ziyareti sonrası MHP tabanında da çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Ziyaretin, belediye yönetimiyle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından gerçekleşmesi, görüşmenin sadece bir nezaket ziyareti olmadığını düşündürüyor. Parti kulislerinde, “Genel Merkez, sahadan gelen tepkileri doğrudan yerinde görmek istedi” yorumları ön plana çıkıyor. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmaması da, ziyaretin içeriğine dair soru işaretlerini artırmış durumda.

GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN İSİM: MURAT KAÇAK

Ziyaret sırasında Sadir Durmaz’ın yalnızca Belediye Başkanı Osman Kaygı ile değil, aynı zamanda MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak ile de görüştüğü öğrenildi. Kaçak’ın, son zamanlarda kamuoyunda ilçe teşkilatını kişisel ticari çıkarları için kullandığı yönündeki iddialarla gündeme gelmesi, bu görüşmeye ayrı bir boyut kazandırdı.

Bazı çevreler, bu görüşmenin tesadüfi olmadığı görüşünde. Parti tabanında yapılan yorumlara göre, genel merkezin yalnızca İkizce değil, Fatsa teşkilatındaki gelişmeleri de yakından takip ettiği ifade ediliyor.

SİYASÎ ETKİSİ OLACAK MI?

İkizce’de yaşanan bu gelişmelerin, hem MHP’nin yerel teşkilatları hem de yaklaşan yerel seçimler öncesi parti stratejisi açısından etkili sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Gözler şimdi, hem Sadir Durmaz’ın ziyaretinin yankılarına hem de Başkan Osman Kaygı’nın kamuoyuna ve partiye nasıl bir yanıt vereceğine çevrilmiş durumda.