İkizce’de sular durulmuyor! Muhtarlar Derneği krizi ilçeyi karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İkizce’de sular durulmuyor! Muhtarlar Derneği krizi ilçeyi karıştırdı

İkizce Muhtarlar Derneği Başkanı'nın CİMER’e yaptığı şikayet, Belediye Başkanı Osman Kaygı’nın dernek yönetimine müdahale ettiği iddialarıyla ilçede siyasi gerilimi tırmandırdı. Vatandaşlar, Kaygı’nın halkı birbirine düşman ettiğini savunarak yetkilileri göreve çağırıyor.

Hakan Yıldız / Ordu / Yeniçağ

Ordu’nun İkizce ilçesinde yerel yönetimle muhtarlar arasında yaşanan gerilim, kamuoyunun gündemine oturdu. İkizce Muhtarlar Derneği Başkanı Mesut Midilli'nin Belediye Başkanı Osman Kaygı’yı CİMER’e şikayet etmesiyle başlayan süreç, ilçede siyasi tansiyonu yükseltti.

Dernek Başkanı Midilli, belediyenin kendisine ve bazı mahallelere hizmet götürmediğini öne sürerek resmi şikayette bulundu. Bu gelişmenin ardından Başkan Kaygı’nın, kendisine yakın muhtarları dernek yönetiminden istifa etmeleri yönünde telkin ettiği iddia edildi. Bunfaki amaç ise muhtarlar dernek yönetimi ve üyeliğinden istifa ederek. Derneğin feshinin sağlanacak olması.

Vatandaşlar ise yaşananları endişeyle takip ediyor. Belediye Başkanı Osman Kaygı’nın tutumunun halkı kutuplaştırdığını savunan ilçe sakinleri, “Başkan Kaygı, İkizce halkını birbirine düşman etti. Vali ve kaymakam bu pervasızlığa sessiz kalmamalı” diyerek yetkilileri göreve davet etti.

İkizce’de uzun süredir devam eden altyapı sorunları, yapılmayan yollar ve ödenmeyen personel maaşları ve zorla emekli edilen memular ve hizmet aksaklıkları da halkın tepkisini büyütüyor.
Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın ilçeye yaptığı sürpriz ziyaret, parti düzeyinde de gelişmelerin yakından takip edildiğini gösterdi.

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