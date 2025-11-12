YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Rize’nin İkizdere ilçesinde çevre mücadelesi sürüyor. İyidere Lojistik Limanı için malzeme temin edilen Eşkencidere Vadisi’ndeki taş ocağı ile ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. İkizdere Çevre Derneği Basın Sözcüsü Asuman Fazlıoğlu, yaptığı açıklamada, 2021 yılında köylülere verilen sözlerin hâlâ yerine getirilmediğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Fazlıoğlu, açıklamasında Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün’ün, 30 Nisan 2021 tarihinde Eşkencidere Köyü’nde yaptığı bilgilendirme toplantısında verdiği taahhütleri hatırlattı:

“Sayın Eyigün o toplantıda köylülerimize açıkça, ‘Taş ocağından iki yıl boyunca taş alındıktan sonra çalışmalar sona erecek, ardından matkaplarla kayalar delinecek ve fidan dikimiyle vadi eski halinden daha yeşil bir hale getirilecek’ demişti. Hatta rehabilitasyon projesinin resimlerini taş ocağı girişine ve belediye başkanının makamına asmışlardı. Şimdi soruyoruz: Bu sözlerin hangisi tutuldu?”

İkizdere Çevre Derneği, vadideki tahribatın aradan geçen süreye rağmen giderilmediğini ve hiçbir rehabilitasyon çalışmasının başlamadığını savunuyor. Fazlıoğlu, “Vadiyi bu şekilde bırakıp kaçtılar. Bizi susturmak için verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. İnsanların inancıyla, doğa sevgisiyle oynadılar” diyerek tepkisini dile getirdi.

Açıklamasında dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun sözlerini de hatırlatan Fazlıoğlu, “Eyigün’ün toplantısından iki gün sonra köyümüze gelen Bakan Karaismailoğlu, ‘Her 10 ağaca karşılık 100 ağaç dikeceğiz’ demişti. Köylülerimiz bunu kulaklarıyla duydu. O gün verdikleri bu sözü şimdi hatırlatıyoruz. Aradan geçen yıllara rağmen bir tek fidan bile dikilmedi.” ifadelerini kullandı.

İkizdere Çevre Derneği’nin sözcüsü, yetkililerin o dönemde bölge halkını ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiğini de vurguladı:

“O günlerde belediye başkanları, milletvekilleri, hatta bazı parti temsilcileri ev ev dolaşarak insanları ikna etmeye çalıştılar. Köylülerin büyük kısmı jandarma eşliğinde yapılan bu baskılara maruz kaldı. Şimdi biz soruyoruz: O gün söz verenler, bugün neredeler?”

Fazlıoğlu, açıklamasının sonunda çevre mücadelesinin devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Bugün konuşma sırası bizde. O gün verilen sözlerin tutulmasını, vadiye yapılan tahribatın giderilmesini istiyoruz. Eşkencidere yalnızca bir taş ocağı değil, doğayla iç içe yaşayan insanların yaşam alanıydı. Biz burayı savunmaya devam edeceğiz.”

İkizdere Çevre Derneği, daha önce de defalarca bölgedeki çevre tahribatına dikkat çekmiş ve yetkililerden rehabilitasyon sürecinin başlatılmasını talep etmişti. Ancak aradan geçen dört yılı aşkın sürede vadide gözle görülür bir iyileşme yaşanmadığı ifade ediliyor. Dernek, “Eşkencidere Vadisi’ni eski haline getirme sözü verilmişti, biz de o sözlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz” diyerek çağrısını yineledi.