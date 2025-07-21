İkizdere Çevre Derneği’nden Ulaştırma Bakanı’na tepki: “Sözünü tut bakan”

İlyas GÜR - RİZE / YENİÇAĞ

Fazlıoğlu, taş ocağı çalışmalarıyla büyük zarar gören Eskencidere Vadisi’nde, “Her 10 ağaca karşılık 100 ağaç dikeceğiz” sözünün tutulmadığını hatırlattı. “Dike dike bir çalı diktiniz, ayıptır. O vadiyi taş ve moloz yığını olarak bırakamazsınız,” diyerek tepkisini dile getiren Fazlıoğlu, vadideki ekosistemin yok edildiğini vurguladı.

İkizdere’nin temiz suyuna da dikkat çeken Fazlıoğlu, “Eğilip içtiğimiz, içinde alabalıklar yüzen deremizi yok ettiniz. Bu ülkeye, bu doğaya ihanet ediyorsunuz. Dilekçelerimize gayri ciddi cevaplar veriyorsunuz. Bu işler bu kadar basit değil,” ifadelerini kullandı.

Diktikleri bitkilerin ne olduğunu kimsenin anlayamadığını belirten Fazlıoğlu, “Kuruması beklenen tanımlanamayan bir bitki diktiniz. Bilene ödül var, yarışma açtık,” diyerek verilen vaatlerin sembolik uygulamalarla geçiştirildiğini savundu.

İkizdere’de çevre mücadelesinin devam edeceğini vurgulayan Fazlıoğlu, yetkilileri doğaya verdikleri zararın hesabını vermeye çağırdı.