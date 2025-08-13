İkizdere Eskenci Vadisi’nde plan dışı çalışma tepkisi

İlyas Gür / Rize / Yeniçağ

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Eskenci Vadisi’nde, taş ocağı faaliyetlerinin taahhüt edilen planların dışına çıkarak ormanlık alana zarar verdiği iddia edildi.

İkizdere Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz, bölgede çektiği fotoğraflarla orman tahribatını belgeledi.

Dernek Basın Sözcüsü Asuman Fazlıoğlu, taş ocağı firmasının sadece sol yamaçtan taş alacağı yönünde taahhütte bulunduğunu, ancak buna rağmen bölgedeki kayın ormanlarının tahrip edildiğini belirtti. Fazlıoğlu, “Bu durum derneğimizin dikkatinden kaçmadı. Verilen zararın hesabını sormak için Altyapı Bakanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü’nden tespit isteyeceğiz” dedi.

Firma yetkililerinin verdikleri sözleri yerine getirmediğini ifade eden Fazlıoğlu, “Böyle ciddiyetsiz ve sorumsuz davranışlar gücünü nereden alıyor? Vadimizi kimse sahipsiz sanmasın. Gerekirse yeniden yollara düşmesini biliriz” diye konuştu.

Fazlıoğlu, köylülere verilen rehabilitasyon sözlerinin de tutulmadığını vurgulayarak, “O dönemki belediye başkanına ait fotoğraflar kapısına asılmıştı, şimdi ise elinde yalanın belgesi olarak kaldı. Alsın evine assın, torunlarına yalanın bir parçası olduğunu anlatsın. Hakan Karagöz’e soruyoruz: Bu yalana ortak olmakla vicdan azabı çekiyor musun?” ifadelerini kullandı.