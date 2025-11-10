YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Rize’nin İkizdere ilçesi Gürdere köyü Kosif mezrası yakınlarında, ormanlık alanda gerçekleştirilen ve bölge halkı ile çevrecilerin tepkisini çeken ağaç kesimi, İkizdere Çevre Derneği yöneticisi Harun Tatoğlu tarafından görüntülendi.

Tatoğlu, kesimin “orman gençleştirme” adı altında yapıldığını ancak uygulamanın vahşi bir katliama dönüştüğünü belirterek, çalışmalara derhal son verilmesini istedi.



Dernek yöneticisi Harun Tat’ın sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, kesilen ağaçların büyük ve yaşlı olduğu, bölgedeki biyolojik çeşitliliğe zarar verecek biçimde yoğun bir kesim gerçekleştirildiği görülüyor. Tat, “Asırlık ağaçları keserseniz ayılar nerede yaşayacak?” diyerek tepkisini dile getirdi ve yetkililerin daha önce ormana yol açılırken ‘kesim yapılmayacak’ yönünde verdiği sözü hatırlattı.



Kesimin, orman köylüsü ve bölge sakinlerinde de büyük üzüntü ve endişe yarattığı bildirildi. Yerel halk, doğal yaşamın zarar gördüğünü ve uygulamanın bölge için geri dönülmez kayıplara yol açabileceğini savunuyor. Bazı köylüler, “Burası bizim yaşamımız, geçim kaynağımız ve kültürümüzün parçası; böyle bir tahribat kabul edilemez” ifadelerini kullandı.



İkizdere Çevre Derneği yetkilileri, yapılan müdahaleyi “orman gençleştirme” gerekçesiyle yapılan yönetimsel bir faaliyet olarak nitelendirmenin ötesinde, uygulamada ekolojik dengeyi bozacak ve biyolojik döngüyü tahrip edecek ölçüde vahşice bir kesim olduğunu savunuyor. Dernek, “Bütün gerçek ormancılar böyle bir kesime karşı çıkar” değerlendirmesinde bulundu.



Dernek yöneticileri, kesim yapılan alana giderek yerinde inceleme yapacaklarını açıkladı. Yapılacak inceleme sonrası elde edilecek bulgularla yetkililere resmi başvuru yapılacağı ve hukuki süreçlerin başlatılabileceği belirtildi. Dernek, ayrıca kamuoyunu ve ilgili kurumları şeffaflık talep etmeye çağırdı.



Konuyla ilgili olarak Orman İşletme Müdürlüğü ve ilgili yerel idarelerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bölge sakinleri ve çevre örgütleri, müdahalenin gerekçeleri, izin süreçleri ve kesimin boyutuna ilişkin yetkililerin kamuoyunu bilgilendirmesini talep ediyor.



Çevreciler, yaşlı ağaçların kesilmesinin sadece o bölgedeki yaban hayatını değil, su rejimini, toprak stabilitesini ve uzun vadede heyelan riskini de etkileyebileceğine dikkat çekiyor. İkizdere Çevre Derneği, uygulamanın durdurulmasını, kesim alanının acilen korunmasını ve bağımsız bir heyetin gerçek durumu tespit etmesini talep etti.