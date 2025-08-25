İkizdere’den Tunç Soyer’e destek: “Özgürlük istiyoruz”

Kaynak: Haber Merkezi
İkizdere’den Tunç Soyer’e destek: “Özgürlük istiyoruz”

Rize’nin İkizdere ilçesinde çevre mücadelesi yürüten “İkizdere Taşocağı Olmasın” Grubu Basın Sözcüsü Asuman Fazlıoğlu, tutuklu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer için özgürlük çağrısında bulundu.

İlyas GÜR - RİZE / YENİÇAĞ

Fazlıoğlu yaptığı açıklamada, Soyer’in İzmir’de bir dönem daha görevde kalma isteğinin koltuk sevdasından kaynaklanmadığını belirterek, “Yarım kalan işler vardı, bunları tamamlamak için bir dönem daha kalmam gerekir demişti. Ancak bu çağrı duymazdan gelindi. Yeni yönetim projeleri sümen altı etti, sonuçta fatura İzmir halkına kesildi” dedi.

“YARIM KALAN PROJELER İZMİR’İ VURDU”

Fazlıoğlu, Soyer döneminde başlatılan ancak devam ettirilmeyen projeleri sıralayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

SÜNGER ŞEHİR PROJESİ: Şehrin altında yağmur suyunu toplayan depolarla kuraklık tehlikesine karşı önlem alınmak istenmişti. Proje yarım kaldı, İzmir susuzlukla karşı karşıya bırakıldı.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI TANK PROJESİ: 60 köye yangın söndürme tankları dağıtılmış, çalışmaların devamı planlanmıştı. Yeni yönetim projeyi durdurdu, İzmir ormanları yangınlarda küle döndü.

DEPREM KONUTLARI KOOPERATİF MODELİ: Depremde hasar gören binaların kooperatif sistemiyle düşük maliyetle yapılması hedeflenmişti. Belediye yüzde 1 kârla işe başlamıştı. Yeni yönetim bu çalışmayı da durdurdu, depremzedeler mağdur oldu.

“BOZUK DÜZEN DÜZGÜN ÇARKLARI KIRAR”

Fazlıoğlu, Tunç Soyer’in projelerinin yarım bırakılmasının ardından yaşanan mağduriyetlerin haksız yere eski başkana fatura edildiğini savundu. Açıklamasında, “Bozuk düzen düzgün işleyen çarkları kırar. Tunç Soyer’e yönelik suçlamalar ve tutuklama gerekçeleri kabul edilemez. İkizdere Taşocağı Olmasın Grubu olarak Tunç Soyer’e özgürlük istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

