İkizini ve annesini öldürmüştü! Tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İkizini ve annesini öldürmüştü! Tutuklandı

Sivas’ta alacak verecek meselesi nedeniyle annesini poşetle boğarak, ikiz kardeşini ise tabancayla başından vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak’ta bulunan bir apartmanda gerçekleşmişti. Apartmanın giriş katında oturan 67 yaşındaki anne Şehriban Kurt ve 46 yaşındaki oğlu Hasan Kurt’tan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açıp içeri girince korkunç manzara ile karşılaştı. Anne poşetle boğularak, oğlu ise kafasına isabet eden kurşunla öldürülmüş şekilde bulundu. Polis ekiplerinin aramaları sonucu gözaltına alınan kardeş H.K. intihara kalkıştı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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