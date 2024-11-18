İkizköy'de ağaç katliamına karşı halk ayakta

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de, Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding'in ortaklığı YK Enerji'nin başlattığı ağaç kesimi sürecine karşı açılan "ÇED muafiyeti" davası, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde görüldü. Bölge halkı, 780 dönümlük arazide gerçekleştirilen kesimlerin durdurulması için mücadele ediyor. Bugün yapılan duruşmaya, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı da katılarak bölge halkına destek verdiler. Duruşmada, tarafların ifadeleri dinlenirken, Muğla Barosu da davaya müdahil olma talebinde bulundu.

Dava, 2005 yılında verilen "ÇED muafiyeti" kararının iptali talebiyle açıldı. Davacı avukat İpek Sarıca, yürütülen projenin kamu yararını ihlal ettiğini belirtirken, ÇED prosedürünün halkın katılımını sağlamak amacıyla var olduğunu vurguladı. Sarıca, “Akbelen Ormanı'nda kesilen 65 bin ağacın ardından çevreye olan etkilerin göz ardı edildiğini” ifade etti.

Duruşmada davacıların yaptığı açıklamalar da dikkat çekti. Hasan Yorulmaz, bölgedeki tarımın olumsuz etkilendiğini ve dinamit patlatmalarının evlerinde çatlaklara yol açtığını aktarırken, Mustafa Yıldırım ise evlerinin üzerine toz girdiğini belirtti. Tuncer Saraçoğlu, Akbelen Ormanı'nın bir zamanlar cennet gibi olduğunu, ancak şimdi cehennem haline geldiğini söylerken, Melahat Çulhan bölgede kanser vakalarının arttığını ifade etti.

Davalı taraf ise, faaliyetlerin yönetmeliklere uygun yürütüldüğünü savundu. Dava süreci, yerel halkın çevresel hakları ve şirketlerin sorumlulukları üzerine önemli bir tartışma başlattı. Mahkeme, tarafların ifadelerini dinledikten sonra kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.