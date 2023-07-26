İkizköylü kadın kesilen çam ağacına sarılarak ağladı: Dört senedir korudum seni, çocuklarıma kalacak dedim

Akbelen Ormanı’na açılmak istenen maden sahasına karşı köylüler direnmeye devam ediyor. Ağaçların kesimlerine başlanan alana köylüler girmek istedi, Jandarma ise köylülere biber gazı ile müdahale etti.

KAYNAK: ANKA
İkizköylü kadın kesilen çam ağacına sarılarak ağladı: Dört senedir korudum seni, çocuklarıma kalacak dedim

Muğla İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı vatandaşların iki yıldır sürdürdükleri direniş devam ediyor. Bölgeye siyasi partilerden milletvekilleri ve doğa savunucuları da giderken, vatandaşlar, siyasi parti liderleri , doğa savunucuları ve milletvekilleri el ele verip doğa nöbetine devam ediyor.

Ağaçların kesildiği sahaya girmek isteyen köylülere jandarma biber gaz ile müdahale etti. İkizköylü Nejla Işık kesilen çam ağacına sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Ağaç kesiminin evinin yakınlarına kadar ilerlediği Nejla Işık sarıldığı ağaca, “4 senedir korudum seni, çocuklarıma kalacak dedim. Neydi suçumuz? Bu kesimi durdurun ne olur” dedi.

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