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İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı doktorlar şaşkına döndü.

Portekiz'de akıllara durgunluk olay! İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı, doktorlar şaşkına döndü.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 11:06
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 11:24
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İkizlerin babaları farklı çıktı

İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı doktorlar şaşkına döndü.
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Olay Portekiz’in Goias eyaleti Mineiros kasabasında meydana geldi.

Tıp literatürüne girecek olayda ismi açıklanmayan kadın gebe kaldığı gece aynı anda iki farklı erkekle cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı. Cinsel ilişkiye girdikten 8 ay sonra bebeklerini kucağına alan kadın yapılan DNA testinde ise hayatının şokunu yaşadı.

Çünkü bebeklerin babası olduğu tahmin edilen adam ve bebeklerin DNA testleri karşılaştırılınca ortaya garip bir sonuç çıktı. Zira ismi açıklanmayan adam, ikizlerden birinin babasıydı. Konuyla ilgili açıklama yapan kadın, “O gün başka bir erkekle de cinsel ilişkiye girdiğimi hatırladım ve test yapmasını istedim fakat sadece bebeklerden biri için pozitif çıktı. Bu sonuç beni çok şaşırttı” dedi.

Portekizli nüfus memurları ikizlerin doğum sertifikasına aynı adamın ismini yazsa da DNA testinden çıkan sonuç kafaları karıştırdı. Şaşkın kadın, “Partnerim ikisinin de bakımını üstleniyor ve bana çok destek oluyor” dedi. Konuyla ilgili bir inceleme yapan Dr. Tulio Jorge Franco ise bu olayın olağandışı olduğunu vurguladı.

Portekiz merkezli medya kuruluşu G1’e konuşan Dr. Franco, “Bu tür gebeliklerde aynı anneden iki farklı yumurta farklı erkekler tarafından döllenir. Bu bebekler annenin genetik yapısını paylaşırken, farklı plasentalarda büyürler. Hamilelik süreci çok sıkıntısız geçti ve hiçbir komplikasyon görülmedi. İki erkek çocuğunun da sağlığı yerinde ve bir hastalıkları yok." diye konuştu.

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