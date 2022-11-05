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İklim aktivistleri bu kez Prado Müzesi'nde eylem yaptı

Dünya genelinde son birkaç aydır devam eden iklim aktivistlerinin dünyaca ünlü ressamların tablolarını hedef alan eylemlerinin bir yenisi, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Prado Müzesi'nde yaşandı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 22:03
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İklim aktivistleri bu kez Prado Müzesi'nde eylem yaptı

İklim aktivistleri bu kez Prado Müzesi'nde eylem yaptı
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Futuro Vegetal adlı iklim örgütüne bağlı iki genç kadın, Prado Müzesi'nde İspanyol ressam Francisco de Goya'nın "La maja desnuda" (Çıplak Maya) ve "La maja vestida" (Giyinik Maya) tablolarının olduğu bölümde eylem yaptı.

İki tablonun ortasına "+1,5" diye yazan aktivistlerin her biri daha sonra ellerine tutkal sürerek, kendilerini tabloların yanına yapıştırdı.

Aktivistler gözaltına alındı

Tablolara herhangi bir zarar vermeyen aktivistler, "+1,5" yazısıyla "tüm dünyada ciddi sonuçlar yaratan, iklim istikrarsızlığına neden olan dünyadaki hava sıcaklığı artışlarına dikkat çekmek istediklerini" söyledi.

Aktivistler, güvenlik görevlilerin müdahalesi sonrasında gözaltına alındı.

Almanya'da Claude Monet (Saman Yığınları) ve İngiltere'de Vincent Van Gogh'un (Ayçiçekleri) tablolarında yapılan eylemlerin ardından İspanya Kültür Bakanlığı iki hafta önce müzelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıklamıştı.

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