16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İklim aktivistleri Gustav Klimt’in eserine boya döktü

İklim aktivistleri Gustav Klimt’in eserine boya döktü

Avusturya'da iklim aktivistleri, ressam Gustav Klimt'in Leopold Müzesi'ndeki “Ölüm ve Yaşam” tablosuna siyah boya döktü.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 02:07
Takip Et

İklim aktivistleri Gustav Klimt’in eserine boya döktü

İklim aktivistleri Gustav Klimt’in eserine boya döktü
+
Aa
-

Çevre ve iklim aktivistleri, taleplerini dile getirmek için ünlü ressamların eserlerine hedef almaya devam ediyor.

Avusturya'da "Last Generation Avusturya" destekçisi iklim aktivistleri, ressam Gustav Klimt'in Viyana'da bulunan Leopold Müzesi'ndeki 1915 tarihli “Ölüm ve Yaşam” tablosunu hedef aldı.

Aktivistlerden biri tabloya siyah boya fırlattı, diğeri elini tabloya yapıştırdı.

Boyayı atan aktiviste müze görevlisi müdahale ederken, tablonun önünde cam olduğu belirtildi.

Gruptan yapılan açıklamada, "Petrol ve gaz için yeni sondajlar, insanlık için ölüm cezasıdır" denildi.

ESER ZARAR GÖRMEDİ

Müze yetkilisi Hans-Peter Wipplinger ise sanat eserinin zarar görmediğini belirtti. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
2
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı
4
﻿AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı
﻿AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a "görevden al" çağrısı
5
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a "görevden al" çağrısı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
6
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘seçim güvenliği’ mesajı: Hazırlıklar tam...
7
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘seçim güvenliği’ mesajı: Hazırlıklar tam...
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘seçim güvenliği’ mesajı: Hazırlıklar tam...
﻿İklim aktivistleri Gustav Klimt’in eserine boya döktü
﻿İklim aktivistleri Gustav Klimt’in eserine boya döktü
﻿İklim aktivistleri Gustav Klimt’in eserine boya döktü
﻿Adıyaman'da 'kuduz' alarmı: 2 mahalle karantinaya alındı
﻿Adıyaman'da 'kuduz' alarmı: 2 mahalle karantinaya alındı
﻿Adıyaman'da 'kuduz' alarmı: 2 mahalle karantinaya alındı
﻿Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu
﻿Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu
﻿Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu
﻿Filistin lehine oy kullandı. Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
﻿Filistin lehine oy kullandı. Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
﻿Filistin lehine oy kullandı. Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.