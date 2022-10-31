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İklim aktivistlerinden dinozor sergisinde eylem

Almanya'da iklim aktivistleri, başkent Berlin'deki dinozor sergisinde protesto düzenledi. Aktivistler "Soyumuzun böyle tükenmesini mi istiyoruz?" diye konuştu.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 19:13
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İklim aktivistlerinden dinozor sergisinde eylem

İklim aktivistlerinden dinozor sergisinde eylem
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Son Kuşak (Letzte Generation) adlı çevreci gruptan iki aktivist, pazar günü Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenen dinozor iskeletlerinin yer aldığı platformun etrafındaki demirlere kendilerini yapıştırarak eylem yaptı.

34 yaşındaki eylemci Caris Connell "Ya her şey hükümetin kontrolü altında değilse? Dinozorlar gibi soyumuzun tükenmesini mi yoksa türümüzün devam etmesini mi istiyoruz?" dedi.

42 yaşındaki Solvig Schinkoethke ise "Çocuklarımızı hükümetin ölümcül cahilliğinden korumak için bu barışçıl direniş yolunu seçtik" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 dakika süren protestonun ardından güvenlik görevlileri, protestocuları platformdan uzaklaştırdı. Eylemcilerin müzeden çıkarılması yaklaşık 40 dakika sürdü.

Müzeden yapılan açıklamada eylemciler hakkında mala zarar verdikleri ve izinsiz giriş yaptıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Son Kuşak grubundan protestocular, geçen hafta da ünlü Fransız ressam Claude Monet'nin 110 milyon dolar değerindeki Tahıl Yığını (Les Meules) tablosuna patates püresi atarak gündem olmuştu.

Çevre aktivistlerinin eylemi, Birleşik Krallık merkezli Just Stop Oil'dan (Sadece Petrolü Durdurun) protestocuların Vincent van Gogh'un tablosuna domates çorbası fırlatmasının ardından gelmişti.

Karbondioksit salımının azaltılmasını ve otobanlarda hız sınırı uygulanmasını talep eden Son Kuşak aktivistleri, geçen hafta Berlin metrosuna giden yolda oturma eylemi de düzenlemişti.

Alman hükümeti, 2045'e kadar karbon nötr hedeflerine ulaşmayı planladığını belirtirken, hız sınırına dair herhangi bir uygulamaya gidilmemişti.

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