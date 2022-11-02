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İklim aktivistlerinden protestolara ara verme kararı 

İklim aktivist grubu Just Stop Oil, İngiltere Başbakanlık konutunda düzenledikleri eylemin ardından hükümettekilerin ülkeye karşı sorumluluklarını düşünmeleri için protestolarına iki günlük ara verdiklerini açıkladı.   

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 18:11
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İklim aktivistlerinden protestolara ara verme kararı 

İklim aktivistlerinden protestolara ara verme kararı 
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İklim aktivist grubu Just Stop Oil, sosyal medya hesaplarından eylemlerine 4 Kasım’a kadar ara verdiklerini duyurdu. En son İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Westminester’daki İngiltere Başbakanlık konutuna düzenledikleri eylemlerle gündeme gelen çevreci grup, hükümettekilerin ülkeye karşı sorumluluklarını düşünmeleri için ara verdiklerini açıkladı. Bakanların cuma gününe kadar yeterli bir yanıt vermemesi durumunda eylemlerine devam edeceklerini aktaran grup, petrol ve gazdaki yeni gelişmelerin sebep olduğu insanlık suçuyla orantılı protestolar düzenleyecekleri belirtti. 

Çevreci grup, daha önce kamu binalarını turuncuya boyayarak ve sanat eserlerine düzenledikleri saldırılarla gündeme gelmişti. Van Gogh'un “Ayçiçekleri” ve Johannes Vermeer'in “İnci Küpeli Kız” tablosu da dahil olmak üzere birçok ikonik sanat eserine saldırmanın yanı sıra Londra’da aralarında kamu binalarının da bulunduğu 4 binaya turuncu boyalı eylem gerçekleştirmişti. 

Çevreci grup, dün gerçekleştirdikleri eylemde ise Başbakanlık konutunu hedef almış, kendilerini konutun önünden geçen yola yapıştırarak pankartlar açmışlardı. Eylemin ardından harekete geçen polis 10 kişiyi tutuklamıştı. 

                                         

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