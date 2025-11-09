İklim Değişikliği Başkanlığı Sayıştay’ın radarına takıldı. Kurumun doğrudan temin ve pazarlık usulü ile mal ve hizmet alımlarının bütçesinin yüzde 10’unu geçmemesi gerektiği, geçtiği takdirde Kamu İhale Kurumu’nun görüş ve izninin alınması gerekiyor. Sayıştay'ın yaptığı tespite göre görüş ve izin alınmadan doğrudan temin ve pazarlık usulü ihaleler Kamu İhale Kurumu'nun görüş ve izni alınmadan yapılmış.

Sayıştay raporunda şu ifadeleri kullandı:

“Doğrudan temin ve pazarlık usulü ile temin edilen hizmet alımları kapsamında yapılan yıllık harcamaların toplam tutarının, bütçede öngörülen ödeneklerin yüzde 10’unu aşmasına rağmen aşan kısım için Kamu İhale Kurulundan uygun görüş alınmadığı tespit edilmiştir.

(…)

Yapılan incelemede; hizmet alımları için toplam 20.321.000,00 TL ödenek belirlendiği görülmüş olup, yılı içerisinde ihale yöntemi ile yapılması gerekirken doğrudan teminle yapılan harcamalar hariç olmak üzere, 22/d ve 21/f alımları kapsamında Kamu İhale Kurulundan izin alınmaksızın %10 limit olan 2.032.100,00 TL aşılarak hizmet alımları yapılmıştır.”