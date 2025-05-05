İklim değişikliği salgını tetikliyor! Görünmez tehdit, kabusu bakın nasıl körüklüyor!

İklim değişikliğinin etkileri artık yalnızca çevreyle sınırlı değil; insan sağlığını da derinden tehdit ediyor. Artan sıcaklıklar, uzayan polen mevsimleri ve aşırı hava olayları, astım ve alerjik hastalıkların hem sıklığını hem de şiddetini artırdı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu küresel krizin sağlık sistemleri üzerindeki yükü büyüttüğünü ortaya koydu.

Uzmanlar, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve uyum politikalarının hayata geçirilmesi için hükümetlere ve toplumlara acil eylem çağrısında bulundu.

POLEN MEVSİMİ UZADIKÇA ALERJİLER ŞİDDETLENİYOR

Michigan Üniversitesi’nden çevre sağlığı uzmanı Dr. Allison Steiner liderliğinde yürütülen bir araştırma, iklim değişikliğinin polen üretimini artırdığını ve alerji mevsimlerini uzattığını doğruladı.

Çalışma, karbondioksit seviyelerindeki artışın bitkilerin daha fazla polen üretmesine neden olduğunu gösterdi. Özellikle huş, meşe ve kızılağaç gibi ağaçlar, alerjik reaksiyonları tetikleyen başlıca kaynaklar arasında. Steiner, “Polen mevsimleri artık daha erken başlıyor ve daha uzun sürüyor. Bu, alerjik rinit ve astım hastaları için semptomların yıl boyunca devam etmesine yol açabilir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, küresel ısınma nedeniyle atmosferdeki polen yoğunluğu son 30 yılda %20’den fazla arttı. Bu durum, özellikle çocuklarda ve yaşlılarda solunum yolu hastalıklarının yaygınlaşmasına neden oldu.

Londra Imperial College’dan iklim ve sağlık uzmanı Prof. Sir Andrew Haines, “İklim değişikliği, alerjenlerin yapısını değiştirerek bağışıklık sistemini daha fazla zorluyor. Bu, astım krizlerini ve alerjik reaksiyonları daha öngörülemez ve tehlikeli hale getiriyor” uyarısında bulundu.

FIRTINALAR VE SELLER ASTIMI TETİKLİYOR

İklim değişikliğinin yol açtığı aşırı hava olayları da astım hastaları için ciddi bir tehdit oluşturdu.

Uzmanlar, fırtına ve kasırgaların polenleri parçalayarak havada daha kolay taşınabilir hale getirdiğini belirtti. Bu durum, özellikle fırtınalı günlerde astım ataklarında artışa neden oldu.

Seller sonrası evlerde bir yıla kadar yüksek kalan küf yoğunluğu, alerjik rinit ve astım şikayetlerini ağırlaştırdı.

Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden çevre epidemiyoloğu Dr. Jonathan Patz, iklim değişikliğinin hava kirliliğiyle birleştiğinde solunum yolu hastalıklarını daha da kötüleştirdiğini söyleyerek, “Artan sıcaklıklar, ozon ve partikül madde seviyelerini yükseltiyor. Bu, astım hastaları için toksik bir kombinasyon” dedi. Patz, özellikle de kentsel alanlarda yaşayan çocukların risk altında olduğunu belirtti.

ÇÖZÜM İÇİN ACİL ADIMLAR ŞART

Uzmanlar, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için kapsamlı politikalar gerektiğini vurguladı. Prof. Haines, “Sera gazı emisyonlarını azaltmak, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak ve şehirlerde yeşil alanları artırmak, hem iklimi hem de insan sağlığını koruyabilir” önerisinde bulundu.

Dr. Steiner ise bireysel düzeyde alınabilecek önlemlere dikkat çekti:

“Alerji hastaları, polen tahmin modellerini takip ederek ve yüksek polen günlerinde dışarıda geçirdikleri süreyi azaltarak semptomlarını hafifletebilir.”

ZAMAN DARALIYOR

İklim değişikliği, astım ve alerji gibi sağlık sorunlarını küresel bir salgın haline getirdi. Bilimsel araştırmalar, bu tehdidin boyutlarını gözler önüne sererken, uzmanlar hükümetlerden ve bireylerden acil harekete geçmelerini talep etti.

Prof. Patz, “İklim değişikliği, sadece çevre meselesi değil, bir halk sağlığı krizidir. Harekete geçmezsek, soluduğumuz hava bizi hasta etmeye devam edecek.” sözlerini kullandı.