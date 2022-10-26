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İklim değişikliğine dikkat çekmek için pedal çevirdiler

Eskişehir AB Bilgi Merkezi, “Çevre ve İklim İçin Pedal Çeviriyoruz” adı ile düzenlediği ve Eskişehirli vatandaşlardan yoğun ilgi gören bisiklet turunda iklim değişikliğine dikkat çekildi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 08:17
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İklim değişikliğine dikkat çekmek için pedal çevirdiler

İklim değişikliğine dikkat çekmek için pedal çevirdiler
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Eskişehir AB Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ile Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen “Çevre ve İklim İçin Pedal Çeviriyoruz” adlı bisiklet turuna hayli katılım oldu.

Bisiklet grupları ve derneklerin üyeleri etkinlikte toplam 7,7 kilometrelik mesafe kat etti. Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası çerçevesinde organize edilen faaliyetlerde ise Eskişehir AB Bilgi Merkezi yetkilileri, iklim değişikliği ve mücadeleye karşı önemli derecede katkılar sağlayarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade ettiler. 

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