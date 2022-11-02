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İklim değişiminin yol açtığı seller yıkıma yol açtı
İklim değişiminin yol açtığı seller yıkıma yol açtı
İklim değişiminin yağış rejimlerinde yol açtığı değişiklik, bu yıl Afrika'da pek çok ülkenin sel felaketiyle karşılaşmasına yol açtı.
Galeri Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 12:31
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