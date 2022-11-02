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İklim değişiminin yol açtığı seller yıkıma yol açtı

İklim değişiminin yağış rejimlerinde yol açtığı değişiklik, bu yıl Afrika'da pek çok ülkenin sel felaketiyle karşılaşmasına yol açtı. 

Galeri Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 12:31
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İklim değişiminin yol açtığı seller yıkıma yol açtı

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İklim değişiminin yol açtığı seller yıkıma yol açtı

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İklim değişiminin yol açtığı seller yıkıma yol açtı

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İklim değişiminin yol açtığı seller yıkıma yol açtı

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İklim değişiminin yol açtığı seller yıkıma yol açtı

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