İklim için pedal çeviren bisikletçilerden sürpriz ziyaret

Geçen yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kararlarını destekleyen ve uygulanması için yola çıkan bisiklet grupları, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ni (EBB) ziyaret etti.

Zincirkıran Kadınlar Derneği, Donkişot Bisiklet Grubu, Pedallayan Kadınlar, Herkes İçin Bisiklet Podcast ve Beylikdüzü Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyelerinden oluşan bisiklet grubu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Grup, COP29’da alınan bisikletli, yaya ve toplu taşımayı merkeze alan iklim dostu ulaşım politikalarının hayata geçirilmesi ve sadece otomobillerin değil, insan ve çevre odaklı ulaşım sistemlerinin desteklenmesi yönünde alınan kararların uygulanması için pedal çevirdiklerini belirterek, “Bu kararları destekleyici yönde çalışmalar yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.

EBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez ve Ulaşım Dairesi Başkanı Fırat Bilgili, bisikletçileri belediyede ağırlayarak sürdürülebilir ulaşım alanında yürütülen projelere ilişkin bilgi verdi.

Bükülmez, “Eskişehir olarak bisiklet dostu bir şehir olmayı hedefliyoruz. Bu anlamda COP29 Bike Ride’ın hedeflerini desteklemekten gurur duyuyoruz. Kentimizde bisiklet yollarının geliştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bisikleti kent içi ulaşımda önemli bir aktör haline getirmek istiyoruz. Bisikletle yapılan bu anlamlı yolculukta biz de yanınızdayız” diye konuştu.

Kasım ayında Brezilya’da gerçekleştirilecek COP30 Zirvesi öncesi dünya turuna çıkan bisiklet grubu, Eskişehir’in bisiklet yolu çalışmalarının örnek teşkil ettiğini vurguladı.