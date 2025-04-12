İklim kanunu çıkarsa neler olacak? İklim Kanunu nedir?

Kaya'nın dikkat çeken uyarıları şöyle:

"BU BİR TİCARET KANUNUDUR"

1- "Bu kanuna iklim adı vermek doğru değil. Olsa olsa bir ticaret kanunudur."

2- "Doğaya olan duyarlılığı ticarileştirdiği için büyük zararlar verecek."

3- "Karbon ticareti ile 'parayı veren düdüğü çalacak', diğer ülkeler pazar olarak kalacak."

"KÜRESEL BİR TUZAK"

4- "Küresel güçlerin dayatmalarına değil, medeniyet değerlerimize dönmeliyiz."

5- "'Dünyayı biz kirlettik, bedelini size ödeteceğiz' diyorlar. Bu bir tuzaktır."

6- "AB ülkeleri de bunu sorgulayacak. Sanayimizi korumak için harekete geçmeliyiz."

KANUNLAŞIRSA NELER OLACAK?

Tüm canlı hareketleri yapay zekayla kontrol edilebilecek

"Karbonu azalt ya da vergisini öde" sistemi getirilecek

Karbon puanlama ve vergilendirme uygulaması başlatılacak

Kaya, "Umarım aklıselim galip gelir ve Meclis bu dayatmalara gereken cevabı verir" diyerek sözlerini tamamladı.