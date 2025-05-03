İklim krizine karşı yeşil maraton! Bilim ve adımlar birleşiyor

Küresel iklim krizi, aşırı hava olayları, yükselen deniz seviyeleri ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla gezegenin geleceğini tehdit etti. Bu krizle mücadelede farkındalık yaratmak için dünya genelinde ve Türkiye’de düzenlenen yeşil maratonlar, hem bireyleri hem de toplulukları bir araya getirdi.

İstanbul Maratonu’nda “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Koş” temasıyla birleşen binlerce insan, karbon nötr etkinliklerle çevresel bilinci artırmayı hedefledi. Ancak bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu etkinliklerin etkisini değerlendirirken, daha köklü çözümler için acil eyleme ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: MARATONLARIN ETKİSİ

Yeşil maratonların çevresel farkındalığı artırmadaki rolü, bilimsel çalışmalarla da desteklendi.

Oxford Üniversitesi’nden Dr. Ben Caldecott’un yayımladığı bir araştırma, çevre temalı spor etkinliklerinin toplumda sürdürülebilir davranış değişikliklerini tetiklediğini ortaya koydu.

Araştırma, bu tür etkinliklere katılan bireylerin enerji tasarrufu ve geri dönüşüm gibi çevre dostu alışkanlıkları benimseme olasılığının %30 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Dr. Caldecott, “Maratonlar, bireyleri bir araya getirerek kolektif bir hareket oluşturuyor. Ancak bu etkinliklerin karbon ayak izi düşük tutulmalı ve uzun vadeli etkileri izlenmeli” dedi.

Bununla birlikte, Michigan Üniversitesi’nden Prof. Ying Chen’in çalışması, yeşil maratonların farkındalık yaratmada etkili olduğunu, ancak iklim krizinin temel nedenleri olan fosil yakıt kullanımı ve ormansızlaşma gibi sorunlara doğrudan çözüm sunmadığını belirtti. Prof. Chen, “Bu etkinlikler, bireysel farkındalığı artırmak için güçlü bir araç, ancak hükümetlerin ve şirketlerin emisyon azaltımı için daha agresif politikalar benimsemesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: YEŞİL MARATONLARIN GELECEĞİ

Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi’nden (CIEL) Dr. Nikki Reisch, yeşil maratonların sembolik önemine dikkat çekti.

Dr. Reisch, “Bu etkinlikler, iklim krizine karşı küresel bir dayanışma mesajı veriyor. Ancak fosil yakıt endüstrisine karşı daha sert düzenlemeler olmadan, bu tür girişimler sınırlı kalabilir” dedi. Reisch, maratonların karbon nötr olmasının yanı sıra, yerel toplulukları ve dezavantajlı grupları kapsayacak şekilde tasarlanması gerektiğini vurguladı.

Harvard Üniversitesi’nden iklim bilimci Dr. Aaron Bernstein ise yeşil maratonların sağlık üzerindeki olumlu etkilerine işaret ediyor. Dr. Bernstein, “Bu etkinlikler, fiziksel aktiviteyi teşvik ederek hem bireylerin sağlığını iyileştiriyor hem de iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Örneğin, hava kirliliği ve sıcak hava dalgaları, kalp ve solunum yolu hastalıklarını artırıyor. Maratonlar, bu bağlantıyı görünür kılıyor” dedi. Bernstein, etkinliklerin karbon emisyonlarını dengelemek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiğini ekledi.

İKLİM KRİZİ VE MARATONLARIN EKONOMİK BOYUTU

Yeşil maratonlar, ekonomik olarak da dikkat çekiyor. Dünya genelinde çevre temalı etkinlikler, sponsorluklar ve bağışlarla milyonlarca dolarlık fon oluşturdu. İstanbul Maratonu, 2024’te çevre projelerine 2 milyon TL’den fazla bağış topladı. Ancak, KPMG Türkiye’nin 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, bu tür etkinliklerin ekonomik etkisi, iklim krizine karşı gerekli yatırımların yalnızca küçük bir kısmını karşılıyor. Raporda, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamak için yıllık 100 milyar dolarlık finansman gerektiği belirtiliyor. KPMG Türkiye Sürdürülebilirlik Direktörü Şeyda Yalçın, “Yeşil maratonlar, farkındalık için güçlü bir platform, ancak bu çabanın özel sektör ve hükümet politikalarıyla desteklenmesi şart” dedi.

ADIMLAR YETERLİ Mİ?

Yeşil maratonlar, iklim krizine karşı farkındalığı artırmak ve toplumu harekete geçirmek için güçlü bir araç olarak öne çıktı.

Türkiye’de ve dünyada binlerce insanın katıldığı bu etkinlikler, çevresel bilinci güçlendiriyor ve sürdürülebilir alışkanlıkları teşvik etti. Ancak bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu adımların sembolik olmaktan öteye geçmesi için daha fazla çaba gerektiğini gösterdi. Fosil yakıt kullanımının azaltılması, yenilenebilir enerjiye geçiş ve uluslararası iş birliği, krizle mücadelede asıl belirleyici faktörler.

Yeşil maratonlar, bu uzun soluklu mücadelede bir başlangıç olabilir, ancak gezegenin geleceği için daha hızlı ve kararlı adımlar atılması şart.