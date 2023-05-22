İklim krizinin korkutan bilançosu: 2 milyon ölüm 4.3 trilyon dolar zarar

Birleşmiş Milletler Hava Ajansı, yaptığı açıklamada, erken uyarıdaki iyileştirmeler insan ölümlerini azaltmaya yardımcı olsa da, hava ve iklimle ilgili felaketlerin ekonomik zararının artmaya devam ettiğini söyledi.

Dünya Meteoroloji Örgütü, güncellediği raporda, son yarım yüzyılda dünya çapında 2 milyondan fazla insanı öldüren ve 4,3 trilyon dolarlık ekonomik hasara neden olan yaklaşık 12.000 aşırı hava, iklim ve suyla ilgili olayı kaydetti.

Raporda, “Ekonomik kayıplar arttı. Ancak gelişmiş erken uyarılar ve koordineli afet yönetimi, son yarım yüzyılda insan kayıplarını azalttı” denildi.

Cenevre merkezli ajans, insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkisi konusunda defalarca uyarıda bulunarak, artan sıcaklıkların -sel, kasırga, kasırga, sıcak hava dalgaları ve kuraklık dahil- aşırı hava olaylarının sıklığını ve yoğunluğunu artırdığını söyledi.