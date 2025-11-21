Brezilya’nın Belem kentinde düzenlenen BM İklim Konferansı COP30’un yapıldığı alanda çıkan yangın nedeniyle konferans sahası acilen tahliye edildi.

Olay sırasında panik yaşayan delegeler, dumanla dolan salondan hızla uzaklaştırıldı.

COP30'un konferans salonundaki bir pavilyonda başlayan yangın, Çin pavilyonundan komşu bölümlere sıçradı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde katılımcıların “Yangın!” diye bağırarak koşuşturduğu, dumanların binayı kapladığı görüldü.

Turizm Bakanı Celso Sabino, canlı yayında yaptığı açıklamada yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirterek, “Her şey kontrol altında, Para eyaletinin itfaiye ekipleri olay yerinde. Yaralanan kimse yok” dedi.

İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederken, güvenlik görevlileri ve BM yetkilileri yangın söndürücülerle olay yerine koştu. Federal Çevre Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada konferans alanının tamamen boşaltıldığını ve yeni talimatların beklendiğini söyledi. Alman çevre örgütleri temsilcileri de tahliyenin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini aktardı.

Yangın, yaklaşık 190 ülkeden müzakerecilerin iklim finansmanı ve ticaret önlemleri gibi kritik başlıklarda yoğun görüşmeler yürüttüğü, iki haftalık COP30’un sonlarına yaklaşılırken meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.