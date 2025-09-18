İK’nın zirvesinde büyük gece: En etkin 50 CHRO ödülleri sahiplerini buluyor

İş dünyası sahneye çıkıyor. İşletme yönetimi danışmanlığı şirketi DataExpert’in katkılarıyla BMI Business School tarafından 8’incisi yapılan "En Etkin 50 CHRO" araştırmasının sonuçları açıklandı. Adayların insan kaynakları (İK) alanındaki performanslarının ve yetkinliklerinin Danışma Kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen listedeki liderler, ödüllerini 7 Ekim’deki “Leadership Beyond Intelligent Age (Akıl Çağın Ötesinde Liderlik)” temasıyla gerçekleştirilecek CHRO Summit kapsamındaki törende alacak.
“Ödül töreninden çok daha fazlası”
BMI Business School Akademik Direktörü Dr. Emirhan Altunkaya, “CHRO Summit, bir ödül töreninden çok daha fazlasını sunuyor. Güçlü katılımcı profili, vizyoner içerikleri ve çok sesli tartışmalarıyla iş dünyasının geleceğine yön veren stratejik bir fikir platformu olma kimliğini sürdürüyor. İş dünyasının önde gelen liderlerini aynı sahnede buluşturacak zirvemizde, yapay zekadan dijitalleşmeye, insan odaklı liderlikten uluslararası trendlere kadar sektöre yön veren birçok konuyu ele alacağız. Ayrıca paylaşacağımız güncel araştırma sonuçlarıyla İK yönetimine ışık tutacak ve sektör profesyonelleri için yol gösterici bir referans noktası oluşturacağız. Zirvemiz, iş dünyasını küresel gelişmelerle buluşturarak, İK alanında kalıcı değerler yaratmayı hedefliyor” açıklamasında bulundu.
Finanstan perakendeye, enerjiden gıdaya 15’ten fazla sektörü kapsayan, bin ila 70 bin çalışanı bulunan şirketlerden oluşan listede bu yıl Koç Holding, Sabancı Holding, OYAK, Borusan Holding, Şişecam, Kibar Holding ve Anadolu Grubu gibi büyük gruplardan çok sayıda İK lideri bulunuyor. En Etkin 50 CHRO’ya ödülleri DataExpert’in 30. yılına özel 7 Ekim’de düzenlenecek CHRO Summit 2025’te takdim edilecek. Türkiye'nin İK alanındaki önemli karar alıcılarına ev sahipliği yapacak etkinlikte 20’ye yakın üst düzey konuşmacı da yer alacak.
Liderler konuşma yapmak için de sahneye çıkacak
CHRO Summit 2025’te yapay zekanın işgücü yönetimine etkileri, dijitalleşmenin dönüşüm süreçlerindeki önemi, insan odaklı liderlik yaklaşımları ve vizyoner yönetim anlayışının geleceğe yön verecek stratejileri masaya yatırılacak. Öne çıkan başlıklar arasında ise “Yapay Zeka Çağında Stratejik İşgücü Yönetimi”, “Dijital Çağ ve Yapay Zeka Perspektifi”, “İnsan Odaklı Liderlik, Geleceğin İşgücü ve Organizasyonel Dönüşüm” ile “Stratejik ve Vizyoner Liderlik” yer alıyor.
CHRO Summit 2025 kapsamında Ali Matar, Amadeo Di Lodovico, Umut Günal, Yeşim Özlale Önen Bengi Korkmaz, Dr. Levent Sevinç, Şennur Kuru, Cenk Akıncılar, Erkin Uzun, Fatih Mustafa Çelebi’nin yanı sıra; Hakan Karataş, Nihat Alper Tokalp, Öyküm Sinici, Şengül Arslan, Yakup Aydilek, Yasin Altunkaya, Yenal Gökyıldırım da konuşma yapmak için kürsüye çıkacak.
Alfabetik sıraya göre En Etkin 50 CHRO Listesi
İSİM
FİRMA
Abdulkerim Çay
TÜRK HAVA YOLLARI
Alper Tokalp
HAYAT KİMYA
Asena Akbalcılar Aşkın
KOÇ SİSTEM
Aylin Hatice Yüksel Gençyürek
YAŞAR HOLDİNG
Bahar Tura
CARREFOURSA
Burcu Yüksel Kocagöz
PETROL OFİSİ GRUBU
Can Örüng
OYAK
Cenk Akıncılar
QNB TÜRKİYE
Doğan Başar
TÜRKİYE SİGORTA
Dr. M. Oğuzcan Bülbül
ABDİ İBRAHİM
Duygu Erzurumlu Cengiz
AKKÖK HOLDİNG A.Ş.
Erhan Özel
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI
Esra Beyzadeoğlu
HEPSIBURADA.COM
Evnur Elif Özer
NUROL HOLDİNG
Hakan Öker
TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ
Hüseyin Özuysal
ZİRAAT BANKASI
Mehmet Celayir
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Merve Özgen
EREN PERAKENDE
Muhammed Ali Işık
ASELSAN
Naila Mammadova
SOCAR TÜRKİYE
Nazire Ulusoy
IC İBRAHİM ÇEÇEN YATIRIM HOLDİNG
Nazlı Tlabar Güler
VODAFONE
Nihan Alhan
BORUSAN BORU
Nursel Ölmez Ateş
BORUSAN HOLDİNG
Olcay Yılmaz Nomak
MİGROS TİCARET
Osman Alptürer
ANADOLU GRUBU
Osman Özdemir
FORD OTOSAN
Önder Korkmaz
TÜPRAŞ
Öyküm Merve Sinici
SECURITAS GÜVENLİK HİZMETLERİ
Özden Önaldı
YAPI KREDİ BANKASI
Özge Benel Bozkurt
SCHNEIDER ELECTRİC
Özge Yılancıoğlu Erol
SHELL TÜRKİYE
Prof. Dr. Hakan Karataş
SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI
Seçil Namruk
MEDIAMARKT TÜRKİYE
Seda Tamur Oğralı
PFIZER TÜRKİYE
Semih Sel
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI
Sinem Kıranta
SANİPAK
Şebnem Tavşancıl Bezmen
DOĞAN HOLDİNG ŞİRKETLER GRUBU
Şengül Arslan
ŞİŞECAM
Şennur Kuru
KİBAR HOLDİNG
Toygan Pulat
ARÇELİK / BEKO
Tuğba Gök Nam
BRİSA
Ufuk Mahir
TAV İŞLETME HİZMETLERİ
Umut Günal
KOÇ HOLDİNG
Umut Güvenç
BOSCH SANAYİİ VE TİCARET
Ülfet Baykent Uysal
MEY DIAGEO TÜRKİYE
Ülgen Eryürek Aslan
AKÇANSA
Yakup Aydilek
ENERJİSA ENERJİ
Yeliz Çetinkaya
TEİ TUSAŞ MOTOR SANAYİİ
Yeşim Özlale Önen
SABANCI HOLDİNG