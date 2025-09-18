İK’nın zirvesinde büyük gece: En etkin 50 CHRO ödülleri sahiplerini buluyor

BMI Business School tarafından 2016’dan bu yana gerçekleştirilen “En Etkin 50 CHRO” araştırmasının sonuçları açıklandı. 15’ten fazla sektörü kapsayan, bin ila 70 bin arasında çalışanı bulunan şirketlerden oluşan listede yer alan liderlerin ödülleri, 7 Ekim’deki “Leadership Beyond Intelligent Age” temasıyla gerçekleştirilecek törende takdim edilecek.

İş dünyası sahneye çıkıyor. İşletme yönetimi danışmanlığı şirketi DataExpert’in katkılarıyla BMI Business School tarafından 8’incisi yapılan "En Etkin 50 CHRO" araştırmasının sonuçları açıklandı. Adayların insan kaynakları (İK) alanındaki performanslarının ve yetkinliklerinin Danışma Kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen listedeki liderler, ödüllerini 7 Ekim’deki “Leadership Beyond Intelligent Age (Akıl Çağın Ötesinde Liderlik)” temasıyla gerçekleştirilecek CHRO Summit kapsamındaki törende alacak.

“Ödül töreninden çok daha fazlası”

BMI Business School Akademik Direktörü Dr. Emirhan Altunkaya, “CHRO Summit, bir ödül töreninden çok daha fazlasını sunuyor. Güçlü katılımcı profili, vizyoner içerikleri ve çok sesli tartışmalarıyla iş dünyasının geleceğine yön veren stratejik bir fikir platformu olma kimliğini sürdürüyor. İş dünyasının önde gelen liderlerini aynı sahnede buluşturacak zirvemizde, yapay zekadan dijitalleşmeye, insan odaklı liderlikten uluslararası trendlere kadar sektöre yön veren birçok konuyu ele alacağız. Ayrıca paylaşacağımız güncel araştırma sonuçlarıyla İK yönetimine ışık tutacak ve sektör profesyonelleri için yol gösterici bir referans noktası oluşturacağız. Zirvemiz, iş dünyasını küresel gelişmelerle buluşturarak, İK alanında kalıcı değerler yaratmayı hedefliyor” açıklamasında bulundu.

Finanstan perakendeye, enerjiden gıdaya 15’ten fazla sektörü kapsayan, bin ila 70 bin çalışanı bulunan şirketlerden oluşan listede bu yıl Koç Holding, Sabancı Holding, OYAK, Borusan Holding, Şişecam, Kibar Holding ve Anadolu Grubu gibi büyük gruplardan çok sayıda İK lideri bulunuyor. En Etkin 50 CHRO’ya ödülleri DataExpert’in 30. yılına özel 7 Ekim’de düzenlenecek CHRO Summit 2025’te takdim edilecek. Türkiye'nin İK alanındaki önemli karar alıcılarına ev sahipliği yapacak etkinlikte 20’ye yakın üst düzey konuşmacı da yer alacak.

Liderler konuşma yapmak için de sahneye çıkacak

CHRO Summit 2025’te yapay zekanın işgücü yönetimine etkileri, dijitalleşmenin dönüşüm süreçlerindeki önemi, insan odaklı liderlik yaklaşımları ve vizyoner yönetim anlayışının geleceğe yön verecek stratejileri masaya yatırılacak. Öne çıkan başlıklar arasında ise “Yapay Zeka Çağında Stratejik İşgücü Yönetimi”, “Dijital Çağ ve Yapay Zeka Perspektifi”, “İnsan Odaklı Liderlik, Geleceğin İşgücü ve Organizasyonel Dönüşüm” ile “Stratejik ve Vizyoner Liderlik” yer alıyor.

CHRO Summit 2025 kapsamında Ali Matar, Amadeo Di Lodovico, Umut Günal, Yeşim Özlale Önen Bengi Korkmaz, Dr. Levent Sevinç, Şennur Kuru, Cenk Akıncılar, Erkin Uzun, Fatih Mustafa Çelebi’nin yanı sıra; Hakan Karataş, Nihat Alper Tokalp, Öyküm Sinici, Şengül Arslan, Yakup Aydilek, Yasin Altunkaya, Yenal Gökyıldırım da konuşma yapmak için kürsüye çıkacak.

Alfabetik sıraya göre En Etkin 50 CHRO Listesi

İSİM

RMA

Abdulkerim Çay

TÜRK HAVA YOLLARI

Alper Tokalp

HAYAT KİMYA

Asena Akbalcılar Aşkın

KOÇ SİSTEM

Aylin Hatice Yüksel Gençyürek

YAŞAR HOLDİNG

Bahar Tura

CARREFOURSA

Burcu Yüksel Kocagöz

PETROL OFİSİ GRUBU

Can Örüng

OYAK

Cenk Akıncılar

QNB TÜRKİYE

Doğan Başar

TÜRKİYE SİGORTA

Dr. M. Oğuzcan Bülbül

ABDİ İBRAHİM

Duygu Erzurumlu Cengiz

AKKÖK HOLDİNG A.Ş.

Erhan Özel

TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI

Esra Beyzadeoğlu

HEPSIBURADA.COM

Evnur Elif Özer

NUROL HOLDİNG

Hakan Öker

TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ

Hüseyin Özuysal

ZİRAAT BANKASI

Mehmet Celayir

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Merve Özgen

EREN PERAKENDE

Muhammed Ali Işık

ASELSAN

Naila Mammadova

SOCAR TÜRKİYE

Nazire Ulusoy

IC İBRAHİM ÇEÇEN YATIRIM HOLDİNG

Nazlı Tlabar Güler

VODAFONE

Nihan Alhan

BORUSAN BORU

Nursel Ölmez Ateş

BORUSAN HOLDİNG

Olcay Yılmaz Nomak

MİGROS TİCARET

Osman Alptürer

ANADOLU GRUBU

Osman Özdemir

FORD OTOSAN

Önder Korkmaz

TÜPRAŞ

Öyküm Merve Sinici

SECURITAS GÜVENLİK HİZMETLERİ

Özden Önaldı

YAPI KREDİ BANKASI

Özge Benel Bozkurt

SCHNEIDER ELECTRİC

Özge Yılancıoğlu Erol

SHELL TÜRKİYE

Prof. Dr. Hakan Karataş

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI

Seçil Namruk

MEDIAMARKT TÜRKİYE

Seda Tamur Oğralı

PFIZER TÜRKİYE

Semih Sel

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI

Sinem Kıranta

SANİPAK

Şebnem Tavşancıl Bezmen

DOĞAN HOLDİNG ŞİRKETLER GRUBU

Şengül Arslan

ŞİŞECAM

Şennur Kuru

KİBAR HOLDİNG

Toygan Pulat

ARÇELİK / BEKO

Tuğba Gök Nam

BRİSA

Ufuk Mahir

TAV İŞLETME HİZMETLERİ

Umut Günal

KOÇ HOLDİNG

Umut Güvenç

BOSCH SANAYİİ VE TİCARET

Ülfet Baykent Uysal

MEY DIAGEO TÜRKİYE

Ülgen Eryürek Aslan

AKÇANSA

Yakup Aydilek

ENERJİSA ENERJİ

Yeliz Çetinkaya

TEİ TUSAŞ MOTOR SANAYİİ

Yeşim Özlale Önen

SABANCI HOLDİNG

