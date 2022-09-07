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İkonik filmden 47 yıl sonra yeni rekor

1975 yapımı Jaws filmi, Ulusal Sinema Günü kapsamında izleyicileriyle buluştu. Jaws filmi güncelde en çok izlenen Top-Gun ve Spider-Man'dan daha fazla bilet satarak yeni bir rekora imza attı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 17:07
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İkonik film Jaws 47 yıl sonra en çok izlenen filmlerden biri oldu

İkonik filmden 47 yıl sonra yeni rekor
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Amerika’nın “Ulusal Sinema Günü”nde tüm sinema filmlerinde bilet fiyatları 3 dolara düşürüldü.

Normalde 1 milyon olan günlük izleyici sayısı, Ulusal Sinema Günü’nde 8 milyona yükselmiş oldu.

Bu yılın en çok izlenen filmi Top Gun: Maverick ve Spider-Man: No Way Home beklenildiği üzere en çok izlenen filmler arasında yer aldı.

Ancak 47 yıllık bir film olan Jaws, Top Gun filmini ve Spider-Man'i geçti. Üç gün içinde filmin net geliri 2,6 milyon dolara yükseldi.

Bu film, orijinal gişe rekorları kıran film olarak pek çok övgü aldı ve stüdyoların en iyi ve en başarılı filmlerini piyasaya sürmeye başlamasının nedenlerinden biri olarak sinemaseverlerin karşısına çıktı.

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