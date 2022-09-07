İkonik filmden 47 yıl sonra yeni rekor

Amerika’nın “Ulusal Sinema Günü”nde tüm sinema filmlerinde bilet fiyatları 3 dolara düşürüldü.

Normalde 1 milyon olan günlük izleyici sayısı, Ulusal Sinema Günü’nde 8 milyona yükselmiş oldu.

Bu yılın en çok izlenen filmi Top Gun: Maverick ve Spider-Man: No Way Home beklenildiği üzere en çok izlenen filmler arasında yer aldı.

Ancak 47 yıllık bir film olan Jaws, Top Gun filmini ve Spider-Man'i geçti. Üç gün içinde filmin net geliri 2,6 milyon dolara yükseldi.

Bu film, orijinal gişe rekorları kıran film olarak pek çok övgü aldı ve stüdyoların en iyi ve en başarılı filmlerini piyasaya sürmeye başlamasının nedenlerinden biri olarak sinemaseverlerin karşısına çıktı.