İkonik model Claudia Schiffer başlattı. Zıt kutuplar yeniden moda oluyor

Vogue Dergisinin Kasım sayısında Berk Akkan’ın Zıt Kutuplar adlı yazısında bir döneme damgasını vurmuş ve en popüler moda dergilerinin kapaklarında yer almış olan süper model Claudia Schiffer’ın okurları 30 yıl öncesine götürdüğü, 1994 yılının Paris sonbaharına yolculuk ettirdiği vurgulandı.

Berk Akkan’ın 'Zıt kutuplar Y' adlı yazısı, Yüksek moda, 2023-2024 Sonbahar-Kış sezonunda moda severlere tabiri caizse ‘Flashback’ yaşatıyor.

Geçmişi tebessüm ile hatırlatan ve geriye dönüşlerden en havalısını da yaşatan süper model Claudia Schiffer, ve Versace’den geldi.

Markanın 2024 ilkbahar defilesinde kapanışı yapan ikonik model, Instagram gönderisi ile bizleri adeta 30 yıl öncesine gönderiyor.

Versace 94 Sonbahar koleksiyonundan pembe balıkçı yaka triko kazağı, uzlaşması bir hayli zor altın renkli etekle birleştirdi ve aynı renkteki metalik çizmelerle stil kat sayısını artırarak zıt kutupların birbirini nasıl çektiğini bir kez daha kanıtladı.

Böylece Schiffer, 90’ların metalik etek ve triko trendinin yeniden canlandığını tüm dünyaya müjdeledi.

Sezon podyumlarındaki yansımalarda bu tezi doğrular nitelikte.

Danimarkalı tasarımcı Stine Goya, 2023-24 Sonbahar-Kış defilesindeki ışıltılı eteği, kapüşonlu üst ve gri hırkayla tamamlamayı tercih etti ve altın renkli topuklu ayakkabılarla da birbiri ile yarış içerisindeki iki rengin muzip uyumuna atıfta bulundu.