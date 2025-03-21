İkramiye bekleyen emekliye büyük şok! Tarih ertelendi...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İkramiye bekleyen emekliye büyük şok! Tarih ertelendi...

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren teklif görüşmeleri tartışmalar nedeniyle başlanamadı. Bunun üzerine Genel Kurul 25 Mart Salı günü saat 15.00'te açılmak üzere kapandı.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi planlanan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmelerine de bu tartışmalar nedeniyle başlanamadı.

AKP ve MHP'nin yapılan yoklamalarda oy kullanmaması nedeniyle üç kez yoklama yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine Genel Kurul 25 Mart Salı günü saat 15.00'te açılmak üzere kapandı.

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