İktidar 20 yıldır kadınlar için ne dedi, ne yaptı? İşte AKP dönemi kadın raporu

2009 yılında Meclis'e kadına yönelik şiddet verileri ile ilgili bir soru önergesi sunuldu.

Önergeyi yanıtlayan dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 2002'de 66, 2003'te 83, 2004'te 128, 2005'te 317, 2006'da 663, 2007'de 1011, 2008'de 806, 2009’un ilk 7 ayında ise 953 kadının erkek şiddeti sonucu hayattan koparıldığını açıkladı.

Bu verilere göre AKP iktidarının ilk 7 yılında kadın cinayetleri yüzde 1400 arttı.

2013 yılına gelene kadar kadınlar eşleri, babaları, kardeşleri ya da tanımadıkları erkekler tarafından öldürülmeye devam etti.

2013 yılında bir soru önergesi daha verildi.

Bu önergeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verdiği cevapta; 2009'da 171, 2010'da 177, 2011'de 163, 2012'nin ilk 9 ayında ise 128 kadın cinayetinin işlendiği belirtildi.

Veriler garipti...

Adalet Bakanlığı'nın 2009’da paylaştığı verilere göre, 2009’un ilk yedi ayında 953 olan kadın cinayeti işlenmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı’nın 2013’te paylaştığı verilere göre ise 2009’un ‘12 ayında’ 324 kadın öldürülmüştü...

Bu kadarla kalmadı gariplikler zinciri.

Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in İçişleri Bakanlığı’na referansla açıkladığı verilere bakıldığında ise bu sayı 171'e çekildi.

Yine 2013 yılında Bianet'in basına yansıyan haberlerden derlediği verilere göre 214 kadın, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 237 kadın erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetti.

Yıl 2014.

Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, o fıtrata terstir. Tabiatları bünyeleri fıtratları farklıdır. İş hayatında hamile bir kadını erkekle aynı şartlara tabii tutamazsınız" dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamayı yaptığı yıl, Bianet'in basına yansıyan haberlerden derlediği verilere göre 281, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 294 kadın erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetti.

Özgecan Aslan'ın vahşice katledildiği 2015 yılına gelindiğinde kadın cinayeti sayısı Bianet'in verilerine göre 284, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 303'tü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sefer de "Karar mekanizmalarının büyük çoğunluğunu oluşturan beyefendilere sesleniyorum" diye yaptı açıklamasında Özgecan için adaleti şöyle istedi:

"Özgecan kızımızı canice katleden faillerin, hak ettikleri cezayı en ağır şekilde almaları için bizzat davanın takipçisi olacağım. Özellikle karar mekanizmalarının büyük çoğunluğunu oluşturan beyefendilere sesleniyorum: Bu olay hepimizin kızının başına gelebilirdi.... Kadını zayıf görerek, kadını korumasız, aciz görerek ona şiddet uygulayan her kim olursa olsun alçaktır, zavallıdır."

Bianet'in basından derlediği verilere göre 2016'da 261, 2017'de 290, 2018'de 255; Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre; 2016'da 328, 2017'de 409, 2018'de 440 kadın erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetti.

Ve yine platformun verdiği bilgiye göre 317 kadına cinsel şiddet uygulandı.

Ölümlerin 440'a ulaştığı 2018 yılının Mayıs'ında kara haberin adı Şule Çet oldu.

Daha 23 yaşındaki Şule tecavüze uğradıktan sonra Çankaya'daki Yelken Plaza'nın 20. katından aşağı atıldı. İntihar süsü verilmek istenen cinayet, kadın örgütlerinin mücadelesi ve yapılan itirazlar neticesinde aydınlatıldı.

Yıl 2019'u devirdiğinde de kadına karşı şiddet hız kesmedi. Bianet'in basından derlediği verilere göre 328; Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 474 kadın, erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdi.

Bu kadınlardan biri Ceren Damar'dı. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürüldü.

Bianet'in basından derlediği verilere göre 2020'de 284, 2021'de 339; Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre de 2020'de 300, 2021'de 280 kadın, erkek şiddeti sonucu hayattan koparıldı.

Bu arada 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedildi.

Bu kararın ardından 2022 yılına baktığımızda ise;

Yılın ilk 10 ayında Bianet'in ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 280 kadın cinayeti işlendi.

2022 yılına veda için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Kasım'da düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde şunları söyledi:

“Gelişmiş ülkelerin dışarıya verdikleri imajın tersine, kadına yönelik cinayet, şiddet, ayrımcılık gibi konularda halen ciddi sorunlar yaşadıklarını biliyoruz. Biz elbette ülkemizde tek bir kadının bile sırf cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını, hele hele hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz. Aynı şekilde ülkemizi sanki kadına yönelik şiddetin ve cinayetin dört bir yanda kol gezdiği bir yer gibi sunanların aslında kendi içlerindeki çürümeyi gözlerden kaçırmaya çalışmasını da kabul edemeyiz.”