İktidar, emeklileri insan yerine koymuyor! Kitlesel eylem ve protestolar çoğalacak

Fatih Erboz / Yeniçağ Özel Haber

Türkiye’de emekli vatandaşların yaşaması gün geçtikçe zorlaşıyor. Türkiye koşullarında emeklilerin sorunlarının çözülmesi için toplumun tüm kesimlerinin duyarlı olması gerektiğini ifade eden DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, “Ülkemizde 5510 Sayılı kanun çıktıktan sonra emekli maaşları geriledi. Bu yasanın getirdiklerini düzeltmek için toplumun tüm kesimleri duyarlı olmalı. Bugünün çalışanları yarın emekli olacaklar. Türkiye’de emekli ücretleri artık bir toplumsal sorundur, hatta insan hakları ihlalidir. Açlık sınırının çok altında bir ücret yaşam hakkını ortadan kaldırır. Bu nedenle bu sistemde, kapitalist sistemde emekli yok sayılmaktadır. Öncelikle bu bilinçle hareket edilmesi gerekir. Toplumun tüm kesimleri bunu kavramalıdır. Bunun için bu hafta sonundan itibaren taleplerimizi dile getirmek için basın açıklamalarımızı, demokratik haklarımızı kullanacağız. Emeklinin geçim sorunlarını konuşmaya gerek var mı, çözüm bulmalıyız” dedi.

EMEKLİ TOPLUMUN DIŞINA İTİLDİ

Türkiye’de emekli maaşlarının açlık sınırının çok altında olduğunu ifade eden Yavuz, şunları söyledi: “Kapitalist sistemlerde emeklinin yeri burasıdır ama baktığımız zaman diğer ülkelerde yani batılı ülkelerde özellikle emeklinin en azından yaşam koşulları kapsamında, yaşamını rahatlıkla sürdürebileceği oranda bir emekli ücreti aldığını görüyoruz. Türkiye’de ise durum farklı. Yasal değişikliklerle olsun, iktidarların emekli konusuna, emekli kesimine bakış açılarıyla olsun gelinen noktada emekli artık toplumsal kesimlerin dışında bir noktada konumlanmış durumda. Mesele artık sosyopolitik bir mesele olmanın yanında insan hakları sorunu haline gelmiştir. Emeklinin aldığı ücretler Türkiye’de artık bir insan hakları sorunudur. Bu ücretler bir insan hakkı ihlali kapsamına girmektedir. Bunun gerekçesi ise açıkça ortadadır. İnsani yaşam koşullarının çok altında verilen bir ücret insan hakları ihlali olarak kabul edilir. Sadece özgürlükler, düşünce ifadesi gibi olgular değil, bunlarla birlikte insanların sosyal yaşamlarını sürdürebilmeleri için verilen ücretler de belli sınırın altında kaldığında bir insan hakkı ihlali sorunu haline dönüşür. İçinden geçtiğimiz süreçte zaten bunu açıkça görüyoruz. Yıllarca topluma hizmet etmiş bir emekliye artı değer üretmeyen bir birey muamelesi yapılması ve toplumsal sistemin dışında bir yer verilmesi ile karşı karşıyayız artık. Ekonomik değil, sosyolojik bir sorun haline geldi emeklinin durumu.”

EMEKLİ YOK SAYILIYOR

Yavuz, sorunun çözümü için bundan sonra hak arama çabalarını sürdüreceklerini belirterek, “Elbette çözüm arayışlarımız, bunun için vereceğimiz mücadele sürecek. Unutulmamalıdır ki artık tüm kesimlerin sorunudur emeklilik. Bugün baktığınız zaman emeklilerin yaşadığı sıkıntıyı asgari ücretli de yamaktadır. Asgari ücretle çalışan kesimler özellikle gelişmiş ülkeler küçük bir dilimdir yüzde 2-3 civarında bir kesim asgari ücretle çalışmaktadır. Oysa Türkiye’de bugün neredeyse yüzde 60 oranında bir kesim asgari ücret alarak çalışma yaşamında istihdam edilmektedir. Bu noktadan baktığınız zaman emekliler artık yok sayılmaktadır. Tüm toplumsal kesimlerle birlikte soruna çözüm bulmak kaçınılmaz olmuştur” diye konuştu.

YASAL DEĞİŞİKLİK GEREKİYOR

Türkiye’de emeklilerin esas sorunlarının 5510 sayılı kanun ile birlikte başladığını kaydeden Yavuz, “5510 Sayılı yasa ile birlikte emekli ücretlerinde ciddi bir düşüş yaşandı. Daha önce asgari ücret oranında bir ücret alıyordu emekliler. Bu kanunla birlikte emeklilerin aldığı ücretler asgari ücretin yarısına düştü. Bizim önerimiz yine emeklinin ücret oranının asgari ücret kadar olması diğer ücretli kesimin yani çalışan kesimin bunun üzerinde bir ücret almasıdır. En azından böyle bir yasal düzenleme yapılırsa sorun belirli bir düzeyde çözülebilir. 2008 yılında yapılan düzenlemeyle birlikte ücret bağlama oranları da düşünce emekli ücretleri daha da geriledi. AKP iktidarı ise bunu yaparken emeklinin maaşları konusunda iyileştirmeye bu açıdan hiç yaklaşmadı maalesef. Başka yerler kaynak ayrılırken, emeklinin ekonomik hakları hiç dile getirilmedi. Bunun düzeltilmesi için mücadele vereceğiz. Çözüm belli, emekli ücretleri asgari ücret kadar olsun, çalışanlar bunun üzerinde bir oranda zam ve ücret alsın. Ancak asgari ücretin yarısı kadar emekli maaşı, açlık sınırının çok altında bir emekli ve asgari ücret maaşı Türkiye’de sosyal kesimlerin sorunlarına sorun katacaktır. Büyük resimde sorunu çözmek kalıcı olacaktır. Bu nedenle artık Türkiye’de emekli maaşları insan hakları sorunu, emeklilik insan hakkı ihlali noktasına geldi demek durumunda kalıyoruz. Kaldı ki bu uygulamalar ILO standartlarına da uymuyor” ifadelerini kullandı.