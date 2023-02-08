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Yeniçağ Gazetesi gerçekleri manşete yaptı. İktidar enkaz altında kaldı

Deprem sonrası depremzedelerin barınma ve kurtarılmasına yönelik çalışmaları yetersiz kalan iktidarın beceriksizliği enkazdan daha çok insanın canlı olarak çıkarılması umutlarını yok ediyor.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 08:41
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İktidar enkaz altında kaldı. Yeniçağ Gazetesi gerçekleri manşete yaptı

Yeniçağ Gazetesi gerçekleri manşete yaptı. İktidar enkaz altında kaldı
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"Kurtarın bizi" çığlıklarının yükseldiği deprem bölgelerinde iktidar sınıfta kaldı. Çadırlar, battaniyeler depremden 30 saat sonra ancak bölgeye gönderilebildi. Enkazdan kurtarma çalışmalarında eleman ve ekipman eksikliği, yetersizlik, depremzedeye gıda, yiyecek desteğinde gecikmeler isyan ettirdi.

Deprem bölgesine sahra hastanesi bile kurulamazken, bugüne kadar depremlerde öncü kuvvet olan askerlerin sınırlı sayıda tutulması, gece görüşü olan, her araziye hava şartları ne olursa olsun inebilen helikopterlerin ortalıkta gözükmemesi felaketin boyutunu daha da artırdı

CENAZELER HASTANE BAHÇESİNDE

Adeta kaderine terk edilen bazı bölgelerde vatandaşlar kendi imkânlarıyla enkaz altındaki insanları çıkartmaya çalıştı. Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da hayatını kaybeden vatandaşlar hastane bahçesinde bekletilirken, hastalara çadırlarda sedye üzerinde müdahale ediliyor.

YENİÇAĞ GAZETESİ MANŞETE BÖYLE TAŞIDI

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osmaniyeli
8.02.2023 08:59
hükümet yetkililerinin dediği hiç bir şeye inanmayın inanmayın inanmayın inanan varsada gelsin osmaniyeye gelsin antakyaya şu an sadece cesetler toplanmakta mucizeler yaşanmıyor değil.  
 
E
8.02.2023 08:53
Demekki mesaj atarak yapılan deprem tatbikatı bir işe yaramiyormus iktidar tam beceriksizlik örneği sergiledi limandaki yangına bile 2 gün sonra müdahale edildi  
 
Mert
8.02.2023 08:45
5 maskeyi dağıtamayan beceriksiz tayfasi ,bu yukun altindan kalkabilirmi ? Vergileri yediler ,onlem yok ekip yok egitim yok , nolacakti , calmayi ihaleyi peskesi sor bunlara bu iate üstlerine yok ,  
 
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