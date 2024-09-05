'İktidar Erbakan'dan intikam alıyor' Yeniden Refah'ta 16 isim daha istifa etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın istifasının ardından YRP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. YRP Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yerel seçim öncesi AKP'den istifa ederek Yeniden Refah'tan aday olan ve seçimi kazanan Kasım Gülpınar, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile YRP'yi eleştiri yağmuruna tutarak partisinden istifa ettiğini ve yola bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Erdoğan'ın telefonla araması sonrası istifa ettiği iddia edilen Gülpınar'ın ilerleyen günlerde AKP'ye katılacağı iddia edilmişti. Gülpınar'ın istifası sonrası farklı ilçelerdeki toplam 16 belediye meclis üyesi daha YRP'den ayrıldığı duyurdu.

"GÜLPINAR BİZE ISINAMADI"

Artı Gerçek'e açıklamalarda bulunan YRP Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu, Gülpınar'ın geldiği günden bu yana kendilerine ısınmadığını ve halen geldiği yere göz kırpan bir belediye başkanı olduğunu söyledi.

"BİZ BU PARTİDEN GİTMEYECEĞİZ"

Partiden istifa eden belediye meclis üyeleri "YRP ile uzaktan yakından herhangi bir bağlılığı olmayan şahıslar" olarak niteleyen Yetimoğlu, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

"Kasım Gülpınar bizde aday olduğu gibi henüz seçime gitmeden önce iktidar partisinde olan 19 meclis üyesi Yeniden Refah Partisi'ne geçiş yaptı. Bunlar tamamen Mehmet Kasım Gülpınar'a bağlı olan şahıslar diyebilirim. O arkadaşlarımız, Refah Partisine uzaktan yakından herhangi bir bağlılığı olan şahıslar değil. Kasım Gülpınar ile birlikte partilerinden istifa edip seçime kadar partimize geçen arkadaşlarımızdı. Şu ana kadar 16 meclis üyesi istifa etti ve bu süreçte bunların istifa etmesi bizleri çok etkilemedi. Biz zaten bunu bekliyorduk ve istifa edenlerin daha fazla olacağını düşünüyorduk ama şu anda Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçilmiş olan arkadaşlarımızın 'biz bu partiden gitmeyeceğiz, burada devam edeceğiz' diye görüş belirtmeleri bizim için kıymetli ve değerlidir."

"BİZ SİZE ASLA MÜDAHALE ETMEYECEĞİZ DEDİK"

Yetimoğlu, seçim öncesi Gülpınar'a meclis üyelerinin adaylığı konusunda asla müdahale etmediklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz seçim süreci boyunca Kasım Gülpınar'a hem meclis üyeleri seçimi konusunda hem seçimden sonraki süreçte de kadroyu oluşturmasında herhangi bir sıkıntı falan çıkarmadık. Biz, 'Kasım Gülpınar'ın bir potansiyeli ve toplumda bir karşılığı var. AK Parti'deki bütün görevlerini bırakıp bizde aday oluyorsa biz de ona bir tolerans tanıyalım' dedik. Kendisine 'Ne yaparsanız yapın biz size asla müdahale etmeyeceğiz' dedik. İl başkanı olarak da ben herhangi bir müdahalede bulunmadım. Meclis üyeleri konusunda asla 'mutlaka şu kardeşimizi alacaksın meclis üyesi yapacaksın' diye bir talimatımız yok. Öyle bir talebimiz de olmadı. Bizim tek amacımız vardı, kazanmak. Çünkü 'kazanırsak her halükarda kazançlı çıkacağız' dedik. O nedenle 'Kasım Bey ne yapmak isterse yapsın' şeklinde bir yaklaşımımız oldu. İmkânlarımız kısıtlı olmasına rağmen seçim sürecinde elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalıştık."

"KAMUOYUNUN VİCDANINA BIRAKIYORUM"

Gülpınar'ın istifası ile ilgili olarak "Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" değerlendirmesinde bulunan Yetimoğlu, şunları söyledi:

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi seçimini kazandıktan sonra da yine kadrolaşma konusunda, daire başkanları ya da bürokratların atanması hususunda, genel sekreterden tutun şube müdürüne kadar hiçbir zaman Kasım Bey ile bunu tartışmadık. 'Ne yapıyorsanız yapın, biz sizin yanınızdayız' diye kadrosunu kurmakta serbest olduğunu söyledik. Yine orada da herhangi bir müdahalemiz ya da tasarrufumuz olmadı. Bununla birlikte teşkilat içinde sesler yükselmeye başladı. Teşkilattaki arkadaşlar bana 'Başkan, biz bu işin neresindeyiz' dediler.

Büyükşehir Belediyesinde yapılan atamalara baktığımızda yapılan atamaların yüzde 90'ı AK Parti'den gelen kişiler olduğu malum. Buna rağmen bu oluşumun bozulmaması ve zarar görmemesi için hem genel merkezimizle istişareler yaptık, 'Üç beş işçi için bu oluşumu bozmayalım, buna değmez' dedik. Buna rağmen seçimden sonraki 6-7 aylık süre içerisinde Kasım Gülpınar bir kez bile benimle istişare yapmadı. Herhangi bir konuda bana danışmadı. Biz yine de sinemize çektik ve 'ne yaparsa yapsın' dedik. Buna rağmen istifa etmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."

"İKTİDAR ERBAKAN'DAN İNTİKAM ALIYOR"

Yeniden Refah'tan istifa ederek AKP'ye geçen meclis üyeleriyle alakalı değerlendirmelerde bulunan Yetimoğlu, AKP'nin Fatih Erbakan'dan intikam aldığını ifade etti.

Yetimoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu an sağ partilere baktığımızda AK Parti'nin çekindiği ve AK Parti'nin alternatifi olan bir tek parti var, o da Yeniden Refah Partisi. İktidar zaten kan kaybediyor. Önümüzdeki dönemlerde Yeniden Refah Partisi'nin çok güçlü bir şekilde iktidarın ortağı olacağı herkes tarafından biliniyor. Şimdi, yerel yönetimlerde başarısız olsunlar ve iş yapamasınlar diye seçilmiş olan belediye başkanlarımıza baskı uygulanıyor. 'Biz size ödenek vermeyiz, sizi çalıştırmayız' anlayışı olan bir iktidar var maalesef. Bu, halk tarafından biliniyor zaten. Yoksa Yeniden Refah Partisi'nden ya da herhangi bir siyasi partiden seçilen belediye başkanlarının hemen akabinde saf değiştirmesi hiçbir siyasi parti için doğru bir yaklaşım değil ama bakıldığı zaman bizim aldığımız belediyelere çok ciddi bir baskı olduğunu biliyoruz. Bazı arkadaşlarımız zayıf olduğu için baskılara direnemediler ama bunun dünyanın sonu olmadığını da biliyoruz. Bu geçişlerle iktidarın Fatih Erbakan'dan intikam aldığını düşünüyorum ama bu bizi hiçbir zaman yıldırmayacak."