İktidar gemisini ilk terk eden isim Erdoğan'ı yerden yere vurdu!

AKP’nin kurucu isimleri arasında yer alan 19 isim geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasındaki sürece dair "Adalet Çağrısı" adı altında bir bildiri yayınlamıştı. Bu bildiride imzası olan AKP iktidarında Başbakan Yardımcılığı yapan ve AKP’den ilk uzaklaşan isim olan hukukçu Ertuğrul Yalçınbayır, Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuştu. Ülkede adalet sistemini eleştiren Yalçınbayır, “Ülkede adaletsizlik diz boyu. Adalet olmayınca ülkede özgürlük, iyi yönetim de yok. Necmettin Erbakan, Mesut Yılmaz ve Recep Tayyip Erdoğan ’la çalıştım. Üçüyle de samimiyetle adaleti tecelli ettiremedik” ifadelerini kullandı.

19 KİŞİNİN İMZASIYLA BİLDİRİ YAYIMLAMIŞLARDI

AKP kurucu ismi ve eski bakanlarından oluşan 19 imzalı Ekrem İmamoğlu tepkisi geçtiğimiz günlerde gelmişti. Eski Bakan Hüseyin Çelik, bir süre önce İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyleyerek, AKP'nin de benzer yollardan geçerek iktidar olduğunu açıkladı. Çelik eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın da bulunduğu 18 isimle ortak bildiri metni paylaştı. Bildiri "Adalet Çağrısı" başlığı ile şu açıklamalarda bulundu:

"Makul gerekçelerden yoksun tutukluluklar, yargılama süresini gereksiz olarak uzatmak, iltisak ve irtibat gibi uydurma delillerle yeni suçlar ihdas etmek, gizli tanık kullanılarak suç icat ve isnat etmek, mahkeme kararı olmadan suçlu ilan edilenlerin mal ve mülklerine el koymak, AİHM'nin kararlarını görmezden gelmek, KAYYIM atamaları ve KHK gibi uygulamalar anayasayı, uluslararası hukuku ve insan haklarını doğrudan ihlal etmektir. "

AKP’DE GEMİYİ İLK TERK EDEN İSİMDEN BOMBA AÇIKLAMALAR

O açıklamada imzası bulunanlardan birisi olan AKP’den Bursa Milletvekili seçilmiş, TBMM’nin en önemli komisyonlarından Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüş, AKP iktidarında Başbakan Yardımcılığı yapan ve AKP’den ilk uzaklaşan isim olan hukukçu Ertuğrul Yalçınbayır, yargı ile ilgili olarak Sözcü’de Saygı Öztürk’e konuştu. Yalçınbayır yargıyı sert şekilde eleştirerek Erdoğan döneminde adaleti sağlayamadıklarını söyledi. Yalçınbayır şu açıklamalarda bulundu:

“Ülkede adaletsizlik diz boyu. Adalet olmayınca ülkede özgürlük, iyi yönetim de yok. Avukatlığım döneminde hep insan hakları konusunda çalıştım. Bu konuda, Bursa Barosu’nun açtığı 100’e yakın davaya katkıda bulundum. Ancak, mahkeme kararlarının yüzde 99’una uyulmadı. Benim siyasete girmemin nedeni de hukuksuzlukla mücadele içindi. Necmettin Erbakan, Mesut Yılmaz ve Recep Tayyip Erdoğan ’la çalıştım. Üçüyle de samimiyetle adaleti tecelli ettiremedik. Yargının siyasallaşması ve yargıya güvenin zedelenmesi durumunda güven içinde bir yaşam da söz konusu olmaz. Güvenin olmadığı yerde ekonomi dahil, hayatın her alanında bir belirsizlik ve kaos hâkim olur. İnsanlar, güvende yaşamak için yargı dışında başka dayanaklar ve güvenceler arar. Bu nedenle adaletsizlik; devlet ve toplum için bir ‘beka’ sorunu haline gelmiştir.”