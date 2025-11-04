En çok işvereni bulunduran Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve en çok işçiye sahip olan TÜRK-İŞ heyetlerinin de yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bu yıl iktidar ile işveren baş başa kaldı.

TÜRK-İŞ KATILMAYACAK

TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacağını resmen beyan etti.

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, aralık ayında toplantılarına başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacaklarını ilan etti. Atalay TÜRK-İş Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Sayın Bakan'a geçen hafta da ifade ettik. Bu yönetmelik değişmezse biz buraya katılmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Atalay, "Ama asgari ücretlinin sorunlarının her gün her dakika söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse başkanlar kuruluyla alacağımız karara göre hareket ederiz. Bizim dışımızdaki sendikalar da bu işin içinde olsun bizim için hiç mahzuru yok" dedi.

HAK-İŞ DE İSYAN ETMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Üçlü Danışma Kurulu’nu yeniden toplanmıştı. İşçi ve işveren temsilcileri, aralıkta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi komisyonun adil bir yapıya kavuşturulmasını istemişti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025’te yaptığı açıklamada komisyonun yapısının değiştirilmesi gerektiğini söylemişti. Arslan, TÜRK-İŞ ile yaptıkları görüşmede onların da katılmayacağını teyit ettiklerini belirterek, “Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim” ifadelerini kullanmıştı.