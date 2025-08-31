İktidar kamu bankalarını halkın sırtına yük etti!

YENİÇAĞ GAZETESİ'NİN BUGÜNKÜ MANŞETİ;

Kamu bankalarının zararlarına dikkat çeken Yeniçağ yazarı Prof. Dr. Esfender Korkmaz, “Her şeyi özelleştiren siyasi iktidar kamu bankalarını neden elinde tutuyor?” diye sordu.

POPÜLİST AMAÇLI KULLANILDILAR

2018’den itibaren 2023 yılına kadar döviz şoklarını dengelemek için kamu bankalarının düşük faizle kredi vermeye zorlandığını belirten Prof. Dr. Esfender Korkmaz, “Kamu bankaları çok zarar ediyor. Ama özelleştirilmedi. Çünkü siyasi iktidar kamu bankalarını popülist amaçlı kullandı” dedi.

BİLANÇOLARI TEPETAKLAK EDİLDİ

Kamu bankalarının iktidarın elinin altında kullandığı fonlar haline geldiğini, bu yüzden kaynakların çarçur edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Korkmaz şunları yazdı: 2023 seçimleri öncesi kamu bankaları konut kredilerini piyasanın çok altında faizlerle kullandırdı; bu da bankaların bilançolarını bozdu.

2’Sİ HARİÇ HEPSİ ÖZELLEŞTİRİLMELİ

Halen devletin elinde 10 kamu bankası bulunmakta. Özellikle, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank bugüne kadar sık sık siyasal popülizmin aracı olarak kullanıldı. İller Bankası ve Türk Eximbank’ın elde tutulup geri kalan tüm kamu bankalarını acilen özelleştirmek artık kaçınılmaz hale gelmiştir.

