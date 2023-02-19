19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İktidar medyasına normal yayın talimatı. RTÜK de devreye giriyor iddiası

İktidar medyasına normal yayın talimatı. RTÜK de devreye giriyor iddiası

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketlerinden 12 gün sonra iktidar kendisine yakın medya kuruluşlarına çağrıda bulundu ve "normal yayın akışınıza geri dönün" dedi. Bu dönüş için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) da devreye gireceği belirtiliyor.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 15:43
Takip Et

İktidar kendisine yakın medyaya talimat verdi: Normal yayına dönün. Diken bombayı patlattı

İktidar medyasına normal yayın talimatı. RTÜK de devreye giriyor iddiası
+
Aa
-

11 ilde yıkıma sebep olan deprem felaketinin ardından bir yandan enkaz kaldırma, bir yandan da bazı şehirlerde arama kurtarma faaliyetleri sürdüğü bilinirken Diken.com.tr'den Altan Sancar'ın haberine göre; depremin ilk gününden itibaren eleştirilerin odağında yer alan iktidar imajını düzeltme derdine düştü.

Diken’in iktidar ve RTÜK kaynaklarından edindiği bilgilere göre özellikle haber kanalları dışındaki kanallardan ‘rutine dönüş’ün istendiği belirtildi. Buna göre afet bölgesi dışındaki 71 kentte ‘hayatın normale dönmesine destek’ amacıyla kanallar kademeli olarak normal yayın akışına geçecek.

Cuma iletilen taleple birlikte kanalların çoğu deprem özel yayınlarını bitirerek film ve eğlence içermeyen programları yeniden yayınlamaya başladı. Kanalların haber bültenlerinde yer alacak haberlerde de ağırlığı insan öykülerine ve kurtarma çalışmalarına vermesi bekleniyor.

ELEŞTİRİ YAPAN VATANDAŞLARA TEPKİ

Öte yandan haber kanallarına da bir dizi ‘tedbir’ getirildi. Kabalık alanlardan yayın yapılmaması ve ‘yayınlara yurttaşların ani girişi engellenmesi’ istendi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
3
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
5
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
6
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
7
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Sinop Merkez’de icradan satılık kargir ev ve arsası
﻿Sinop Merkez’de icradan satılık kargir ev ve arsası
﻿Sinop Merkez’de icradan satılık kargir ev ve arsası
﻿Ankara Sincan’da icradan satılık daire
﻿Ankara Sincan’da icradan satılık daire
﻿Ankara Sincan’da icradan satılık daire
﻿Tekirdağ Malkara’da icradan satılık tarla
﻿Tekirdağ Malkara’da icradan satılık tarla
﻿Tekirdağ Malkara’da icradan satılık tarla
﻿Merih Demiral ısınmaya 'Türkiye için dua et' tişörtüyle çıktı
﻿Merih Demiral ısınmaya 'Türkiye için dua et' tişörtüyle çıktı
﻿Merih Demiral ısınmaya 'Türkiye için dua et' tişörtüyle çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.