İktidar medyasına normal yayın talimatı. RTÜK de devreye giriyor iddiası

11 ilde yıkıma sebep olan deprem felaketinin ardından bir yandan enkaz kaldırma, bir yandan da bazı şehirlerde arama kurtarma faaliyetleri sürdüğü bilinirken Diken.com.tr'den Altan Sancar'ın haberine göre; depremin ilk gününden itibaren eleştirilerin odağında yer alan iktidar imajını düzeltme derdine düştü.

Diken’in iktidar ve RTÜK kaynaklarından edindiği bilgilere göre özellikle haber kanalları dışındaki kanallardan ‘rutine dönüş’ün istendiği belirtildi. Buna göre afet bölgesi dışındaki 71 kentte ‘hayatın normale dönmesine destek’ amacıyla kanallar kademeli olarak normal yayın akışına geçecek.

Cuma iletilen taleple birlikte kanalların çoğu deprem özel yayınlarını bitirerek film ve eğlence içermeyen programları yeniden yayınlamaya başladı. Kanalların haber bültenlerinde yer alacak haberlerde de ağırlığı insan öykülerine ve kurtarma çalışmalarına vermesi bekleniyor.

ELEŞTİRİ YAPAN VATANDAŞLARA TEPKİ

Öte yandan haber kanallarına da bir dizi ‘tedbir’ getirildi. Kabalık alanlardan yayın yapılmaması ve ‘yayınlara yurttaşların ani girişi engellenmesi’ istendi.