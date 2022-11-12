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Saray'da derin sessizlik yaratacak anket 

Yeni son anket sonucu Erdoğan’ı panikletecek cinsten... Avrasya Araştırma son anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Ankete göre, Erdoğan’a kesinlikle oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 56,6 oldu.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 09:30
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İktidar kulisleri bu sonuçlarla çalkalanıyor. Saray'da derin sessizlik yaratacak anket 

Saray'da derin sessizlik yaratacak anket 
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Milli Gazete'nin haberine göre, son anket sonuçları gelmeye devam ediyor. Bu kez gelen son anket sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP cephesinde paniğe neden olacak cinsten… Avrasya Araştırma anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Son anket sonuçları bu kez Avrasya Araştırma tarafından yapılan araştırma sonucu elde edildi. Anket çalışması, 29 Ekim-6 Kasım tarihlerinde 2560 kişi ile yüz yüze yapıldı.

Anket araştırmasında katılımcılara, “Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a yaklaşımınız ne olur?” sorusu yöneltildi.

KEMAL ÖZKİRAZ'DAN BOMBA AÇIKLAMA

Son anket sonuçlarına göre, “Erdoğan’a kesinlikle oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 56,6 oldu. Katılımcılardan yüzde 36,1’i “Kesinlikle oy veririm” derken kararsızların oranı ise yüzde 7,4 oldu.

Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz yaptıkları son anket sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Erdoğan’a asla oy vermem diyenler önceki ay ile aynı oranda ve yüzde 56 seviyesinde. Muhalefetin ortak aday çıkarması durumunda ortak adaya asla oy vermem diyenler ise yüzde 36. Seçimlerin ikinci tura kalması halinde muhalif adaya oy vereceklerini söyleyenler ise yüzde 57.” dedi.

 

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