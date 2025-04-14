İktidar kulislerinde çok konuşulacak İmamoğlu yorumları! Parti içerisinde farklı düşünceler hakim...

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, gençlerin cezaevine konulması, bundan sonraki yargı sürecine ilişkin İktidar kulislerinde yapılan yoklamalar sonucunda ‘idealden ve hukuki olmaktan çok uzak’ yorumları yapıldı.

“DAĞ FARE DOĞURDU İZLENİMİ YARATIR, BUNU İSTEMEZLER”

Ankara’nın kulis yazarı Nuray Babacan, AKP kulislerinde İmamoğlu’nun operasyonuna ilişkin farklı düşüncelerin olduğunu belirtirken, onları tek tek köşesinde aktardı. İktidar kulislerinde, İmamoğlu’na yapılan siyasi operasyon, gençlerin cezaevine konulması, bundan sonraki yargı sürecinin nasıl işleyeceğiyle ilgili yoklamaların sonuçlarında idealden ve hukuki olmaktan çok uzak olduğunu söyleyen Babacan, Partide farklı düşünenlere rağmen bizzat sürecin içinde olanların bakış açılarının şu şekilde aktardı:

“İmamoğlu ve ekibinin yargı süreciyle ilgili bugünden yarına bir sonuç beklenmiyor. ‘Siyaseten yakın zamanda serbest bırakmak, iddialarla ilgili olarak dağ fare doğurdu izlenimi yaratır, bunu istemezler’ yorumları yapılıyor. Yolsuzluk iddiaları üzerinden kurulan mizansenin devam ettirileceği anlaşılıyor.

“HİÇBİR MAHKEME BAŞKANI BUNA CESARET EDEMEZ”

Bize en ilginç gelen yorum mahkeme başkanlarıyla ilgili olandı. Mahkeme başkanlarının iklimin ve zeminden etkilendiği, genel havaya aykırı karar almaktan kaçındıkları da anlatılanlar arasında. Bir siyasi, “İlla baskı olmasına gerek yok. Kararlar, mevcut iklimden çok etkilenir. Rüzgar, Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması yönünde esmediği sürece, hiçbir mahkeme başkanı buna cesaret edemez” yorumu yaptı.

NE OLMUŞTU?

İBB’ye yapılan operasyon kapsamında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ iddiasıyla tutuklanmıştı. İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunuyor. İmamoğlu, tutuklanmadan önce hakkında 6 soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu’nun diploması ise tutuklamadan 1 gün önce iptal edilmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yapılan tüm suçlamaları siyasi olduğunu iddia etmişti.