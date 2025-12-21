İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında konser soruşturmasının ardından, bir soruşturma izni daha verdi.

"Ankara Gölbaşı İncek Mahallesi'nde bazı alanlarla ilgili imar planlarına yönelik idari yargının verdiği iptal kararlarının uygulanmadığı" iddiası üzerine Başkan Mansur Yavaş ve bazı belediye meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni istendi.

Mansur Yavaş ve meclis üyeleri "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturma izni verildiği öğrenildi

Bakanlığın 21 Ekim 2025 tarihli soruşturma izni verilmesine ilişkin kararında, "belediyenin, yargı kararlarına uygun şekilde işlem tesis etmediği" öne sürülüyor.

MANSUR YAVAŞ'TAN JET AÇIKLAMA

Bakanlığın soruşturma izninin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamayı Mansur Yavaş kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında; İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 39 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi hakkında soruşturma izni verildiğine ilişkin haberler servis edilmiştir. İşin aslı şudur:

"Söz konusu soruşturma; Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır. Herhangi bir usulsüz imar artışı söz konusu değildir.

Aksine, Dodurga bölgesine verilen usulsüz imar artışının veto edilmesine ilişkin karar, bu soruşturmanın konusudur.

Öte yandan, soruşturma izni sürecinde görev alan mülkiye müfettişiyle ilgili ciddi ve kamuoyuna da yansıyan iddialar bulunmaktadır.

Bu mülkiye müfettişi; daha önce de Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen başka dosyalarda görev almış, Melih Gökçek ile bu konuda görüştüğü iddia edilmiş ve bu nedenle Mansur Yavaş tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olan aynı mülkiye müfettişidir. Söz konusu mülkiye müfettişinin bu dosyada da yer aldığı anlaşılmıştır.

Tüm hukuki itirazlarımız yapılmaktadır.

Detaylı açıklama, itiraz süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Veto edilen söz konusu imar artışının muhtemel sonucunun görüntüleri de aşağıdadır."