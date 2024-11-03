İktidar medyası Ahmet Özer’in peşini bırakmıyor! İşe aldırdığı akrabalarının listesini yayınladılar

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim’de "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Özer’in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, başkan vekili olarak göreve getirildi.

İktidara yakın Sabah gazetesi ise, Özer ile ilgili dikkat çeken iddiayı daha ortaya attı. Haberde, Özer’in belediyeyi adeta bir "aile şirketine" çevirdiği öne sürüldü. CHP’nin, 31 Mart yerel seçimlerinde "kent uzlaşısı" söylemiyle Ahmet Özer’i aday gösterdiği belirtilirken, Özer'in görev süresi boyunca belediyede akrabalarını işe aldığı iddia edildi.

İşte iddialara göre, Özer’in belediyede işe aldığı akrabaları ve görevleri:

Oğlu Serhan Özer: Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nde danışman.

Kızı Seraf Özer: Medya ve İletişimden sorumlu danışman.

Kardeşi Azad Özer: Koruma sorumlusu.

Kız kardeşinin oğlu Muhammet Özçoban: Özel Kalem Müdürü.

Diğer kız kardeşinin oğlu Savaş Çağlar: İmardan sorumlu danışman; daha sonra Teknik İşler ve İmar'dan sorumlu danışman.

Dayısının oğlu Muhammet Yılmaz: İşyeri Ruhsat İşleri Danışmanı.

Dayısının oğlu Botan Fırat Yılmaz: Özel kalem personeli.