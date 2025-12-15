İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 'itirafçı' sıfatıyla dinlenen ve söylediği ciddi iddialarla iktidar medyası tarafından kamuoyuna "Soruşturmanın kilit ismi" olarak servis edilen iş insanı Sarp Yalçınkaya'nın, 13 yıla yayılan 11 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

SUÇ DOSYASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Soruşturma dosyasının ek klasörlerinde bulunan bilgiye göre, Yalçınkaya’nın adli sicilinde, "tefecilik", "kasten yaralama", "tehdit", "intihara teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi suçlar ile ilgili bilgiler yer alıyor.

ADLİ GEÇMİŞİ 2011'DEN BAŞLIYOR

Savcılık kayıtları, Yalçınkaya’nın adli geçmişinin 2011 yılından 2024 yılına kadar uzandığını belirtiyor. En dikkat çekici kayıtlardan biri ise, 2024 senesinde İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "tefecilik" soruşturmasında şüpheli sıfatıyla yer alması. Öte yandan 2011 yılında "kasten yaralama" suçundan hem şüpheli hem de müşteki olarak kayda geçmiş.

İddianamedeki beyanlarıyla soruşturmanın seyrini etkileyen isimlerden biri haline gelen Yalçınkaya, 26 Mayıs ile 3 Ekim 2025 tarihleri arasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyleyerek toplam altı kez savcılığa ifade verdi.

Mahkeme, Yalçınkaya'nın verdiği ifadelerin ve iddialarının, soruşturmanın aydınlatılması için yeterli ve tutarlı bulunmaması sebebiyle tahliye talebini reddetti.

İKTİDAR MEDYASININ ŞİŞİRME HABERLERİ

Yalçınkaya’nın iddia ettiği, "Londra’ya özel jetle nakit para kaçırıldığı" ve "CHP kurultayında delegelere menfaat sağlandığı" gibi iddialar, kendisi tutuklu olmasına ve mahkeme tarafından yeterli bulunmamasına rağmen iktidar medyası tarafından bu iddialara geniş yer veriliyor.