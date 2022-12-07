İktidar, sağlıktaki açığı kapatmak için 27 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu

Sağlık meslek örgütleri, sağlık çalışanlarının sözleşmeyle istihdam edilmesini iş güvencesizliği nedeniyle eleştirmeye devam ederken Resmi Gazete’de yine sözleşmeli personel alımı kararı yayımlandı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağlam'ın haberine göre; karara göre, 2023’te uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak belirlendi. Buna göre, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman doktor, 3 bin 224 doktor, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

"TEK ÖDEMEYE GEÇİLMELİ"

İktidarın personel açığını kapatmak için yine sözleşmeli yöntemini seçmesini eleştiren Uğur, “Geç de olsa sağlık personeli açığını kapatma çabasına giren Sağlık Bakanlığı’nın bu açığı ‘sözleşmeli personel alımı’ ile kapatacağı görülmektedir. Kamuda farklı istihdam modelleri, çalışanlar arasında mali, sosyal ve özlük haklar açısından büyük farklar yaratmaktadır. Aynı işi yapan sağlık çalışanlarının farklı statüde çalıştırılması, farklı ücretler alması kabul edilemez” dedi.

Sözleşmeli alımlar yerine güvenceli kadrolar olması gerektiğini vurgulayan Uğur, “Sözleşmeli personel alarak yeni mağduriyetler yaratan Sağlık Bakanlığı, var olan sorunların çözümüne odaklanmalıdır. Giderek artan şekilde geçim sıkıntısına düşen sağlık çalışanlarının ekonomik sorunlarının çözümü için; asgarisi yoksulluk sınırının üzerinde ‘tek ödeme’ sistemine geçilmeli, maaşın tamamı emekliliğe yansıyacak şekilde bir düzenleme yapılmalıdır” önerilerini sıraladı.

"GİDERLERSE GİTSİNLER..." DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorların yurt dışına gitme isteği hakkında "Giderlerse gitsinler" çıkışı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

8 Mart'ta maaşların azlığı konusunda şikâyet eden doktorları bu devletin yetiştirdiğini söyleyen Erdoğan, "Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Temmuz ayında sözleşmeli doktor alınacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Erdoğan'ın açıklamalarının akabinde 18 Mart'ta 4 bin Suriyeli sağlık çalışanının istihdam edildiğini açıklamıştı.