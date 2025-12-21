Özelleştirme politikası devletin kaynaklarını tüketiyor. Ülkenin büyük şirketleri, fabrikaları, tesisleri yerli yabancı fark etmeksizin özel şirketlere satılmış vaziyette. Kaynak yaratmakta zorlanan hükümet, gözü kamu arazilerine ve hazineye ait tarım arazilerine dikmiş vaziyette.

Bu yıl 11 milyar lira taşınmaz geliri öngören hükümet 11 ayda 16 milyar lira satış elde etti. Bu satışların 6 milyar 526 milyonluk kısmı arsa ve arazi satışları oluşturdu.

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, "orman sınırları dışına çıkarılan" binlerce hektar alan da satış yöntemiyle el değiştirdi.

2/B satışları kapsamında gerçekleşen taşınmaz satışı sene başındaki beklentinin yaklaşık 2 katını 11 ayda gerçekleştirdi. Sene başında 2 milyar 669 milyon liralık satış hedeflenirken Ocak-Kasım döneminde 5 milyar 139 milyon liralık taşınmaz satışı elde edildi.

2026 SATIŞ HEDEFİ 18 MİLYAR 175 MİLYON LİRA

Satışlardan öngörülenden fazla gelir elde eden hükümet, 2026 beklentisini de artırmış vaziyette. Yani bu, daha fazla arsa, arazi ve lojman satışları anlamına geliyor. 2026 bütçe teklifine göre taşınmaz satışı 18 milyar 175 milyon lira olarak planlanıyor.

2026'da en fazla gelir, orman vasfını yitiren 2B taşınmazları ile Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışlarından hedefleniyor. Hedeflenen gelir yaklaşık 9 milyar 730 milyon lira.

2026’da arazi satışlarından 7 milyar 443 milyon liralık gelir hedefleniyor. Taşınmaz satış gelirleri kapsamında, lojman satışlarından 896 milyon 399 bin lira, arsa satışlarından 105 milyon 32 bin liralık gelir öngörülüyor.

Taşınmaz satışlarının diğer yıllarda da artacağı öngörülüyor. 2027’de 20 milyar 216 milyon lira, 2028 yılında 21 milyar 870 milyon lira taşınmaz satışı olması hedefleniyor.