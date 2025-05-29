İktidar Tokat’ı unuttu mu? CHP’den sert tepki!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İktidar Tokat’ı unuttu mu? CHP’den sert tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, Tokat’ın yıllardır çözümsüz kalan temel sorunlarına işaret ederek, göç, işsizlik ve yatırım eksikliği gibi kronik sorunlar karşısında iktidarın duyarsızlığını sert bir şekilde kınadı.

Fatih Karaman-Tokat/YENİÇAĞ

Başkan Kurtgöz, Tokat’ın giderek küçüldüğünü ve her geçen yıl genç nüfusunu kaybettiğini belirterek, “Tokat her yıl biraz daha kan kaybediyor. Gençlerimiz hayallerini başka şehirlerde arıyor. Üniversite mezunu birçok genç, mezuniyetinin ardından Tokat’ta iş bulamıyor ve doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kalıyor. Yatırım yapılmadığı sürece bu gidişatın değişmesi mümkün değil” dedi.

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“AKP İKTİDARI TOKAT’A KAYITSIZ”

Kurtgöz, iktidarın Tokat’a yönelik somut bir kalkınma vizyonu ortaya koyamadığını belirterek, şunları söyledi:

“Yatırımlar sistematik bir şekilde Tokat dışındaki illere yönlendiriliyor. Tarım ve hayvancılıkta büyük potansiyeli olan Tokat, desteklenmediği için üretici kan ağlıyor. Sanayi yatırımları yetersiz, istihdam yaratacak projeler ise ya hiç başlamıyor ya da yarım bırakılıyor. Bu kader değil, ihmalkârlıktır. Tokat halkı sahipsiz değildir. Bizler bu ihmalkârlığın takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

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“TOKAT’IN POTANSİYELİ GÖZ ARDI EDİLİYOR”

Tokat’ın sadece sorunlarla anılmaması gerektiğini vurgulayan Kurtgöz, bölgenin tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. “Tokat; tarımıyla, doğasıyla, çalışkan insanıyla kalkınmayı hak ediyor. Ancak merkezi yönetim bu potansiyele sırtını dönmüş durumda. Biz Tokat’ı yeniden ayağa kaldıracak projeleri hazırlıyoruz. İktidara geldiğimizde Tokat’ı hak ettiği yere taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

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Kurtgöz, Tokat halkına da çağrıda bulunarak, “Gelin birlikte sesimizi yükseltelim. Bu sessizlik sona ermeli. Tokat’ın geleceği için hep birlikte mücadele edelim.” dedi.

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