‘İktidar Ümit Özdağ’dan intikam alıyor’ CHP’li isim açıkladı

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da bir restoranda yemek yediği sırada gözaltına alındı. Özdağ'ın işlemlerinin ardından İstanbul’a götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

"İKTİDAR İNTİKAM ALIYOR"

CHP’li Ali Mahir Başarır, Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması sonrası getirileceği Vatan Emniyet Müdürlüğü’nün önüne gitti. Başarır burada önemli açıklamalarda bulundu. Ümit Özdağ’ın suçunun cezai yatarı olmadığını belirten Başarır, “İktidar intikam alıyor. Bu artık Türkiye’nin meselesi. Hep beraber savunacağız. Türkiye’yi sevenler olarak sandığa gideceğiz” dedi.

Başarır yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“Ümit Özdağ’a yapılan bir zulümdür. Belediye başkanı milletvekili gazeteciler esaret altında. İstanbul’a atanan bir savcı herkese dokunuyor. Bir gün herkesin kapısını çalıyorlar. 86 milyon direnç göstermemiz lazım. Bakın burada partililer var buraya binlerce insan gelmiş. Restorandan alıyorsun buraya getiriyorsun. Ümit Özdağ’ın suçunun cezai yatarı yok ama intikam alıyor. Bu artık Türkiye’nin meselesi. Hep beraber savunacağız. Türkiye’yi sevenler olarak sandığa gideceğiz. Türkiye’yi seçime götüreceğiz. Lokantada evlerinde sokaklarda insanlar alınıyor. Neden? Alt sınırı 1 yıl olan soruşturmadan dolayı lokantadan alıp neden buraya getiriyorsunuz. İşte o yüzden bu yol haritası derinleşmeli hep beraber olmalıyız. Ülke çok kötüye gidiyor. İktidar kendisine muhalefet olan herkesi sindiriyor.”