İktidar ve muhalefet bu cenazede buluştu! Eski Devlet Bakanı Ali Doğan toprağa verildi

İstanbul'da bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden 78 yaşındaki eski Devlet Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan için öğle vakti Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Doğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cami avlusundaki musalla taşına konuldu.

Cenaze törenine, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, siyaset, spor ve iş dünyasından isimler ile ailesi bireyleri katıldı.

Doğan'ı cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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ALİ DOĞAN KİMDİR?

Kahramanmaraş'ta 1947'de dünyaya gelen Ali Doğan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi'nde idari uzman olarak görev yapan Doğan, serbest ticaretle ilgilendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 20. ve 21. dönem Anavatan Partisi (ANAP) Kahramanmaraş milletvekilliği yapan Doğan, 57. Hükümet'te de bir süre insan haklarından sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı.

Kendisine ait sigorta şirketi bulunan ve siyaseti bırakan Doğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Divan Kurulu üyesi olarak yer alıyordu.

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