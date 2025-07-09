İktidar ve Muhalefet elele Büyük Ortadoğu Projesi

2016- 2025 tarihleri arasındaki siyasi gelişmeleri tarihsel sırayla ortaya koyduğum Proje kitabımın 1. Baskısı 35 gün içerisinde tükenince 2. Baskı piyasada yerini adlı.

Proje; Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesinin (BOP) eş başkanı olduğunu açıklayan AKP genel başkanı ve kabinenin başı Recep Tayyip Erdoğan’ın son 9 yılda nasıl iktidar kalabildiğinin şifrelerini ortaya koyuyor.

Amerikan projesi olan BOP sadece AKP iktidarı tarafından başarılabilir miydi?

Elbette hayır.

BOP’un başarıya ulaşabilmesi için önce Türkiye’de bir rejim değişikliği gerekiyordu.

Çünkü; AKP tek başına iktidar olduğu 2002- 2018 döneminde Parlamenter Rejim ile istediği icraatları tam anlamı ile yapamıyordu.

Cumhurbaşkanı yetkileri başbakanın önünde en büyük engeldi.

Devletin üst düzey bürokratları bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı tarafından imzalanan 3’lü kararname ile atanabiliyordu.

İktidar yargıya yüzde yüz hakim olamıyor, mahkemeler bağımsız ve tarafsız kararlar verebiliyordu.

Muhalefetin hesap sorması yollarının açık olması dönemin iktidarının da başbakanının elini kolunu bağlıyordu.

Yasama bağımsız ve çok güçlü idi.

Mecliste muhalefetin “Güvenoyu” ve “Gensoru” ile “Bütçe” denetimi gibi konularda iktidarı frenleyen ve denetleyen yetkileri vardı.

Bakanlar büyük çoğunlukla milletvekilleri tarafından seçiliyor, yeniden seçilebilmek için yöresinin sorunları başta halka ve meclise karşı sorumluydu.

Cumhurbaşkanı partisiz ve tarafsızdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhurbaşkanına bağlı ancak siyasete bağımlı değildi.

Kanun Hükmünde Kararname yetkisi meclisin verdiği yetkiyle Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılırdı.

Yetki sınırları kanunlarla sınırlıydı temel haklar, kişi hakları kararnamelerle düzenlenemezdi.

Meclisin çıkardığı yasa İstanbul Sözleşmesi örneğinde olduğu gibi cumhurbaşkanı tarafından tek imza ile iptal edilemezdi.

Cumhurbaşkanı meclisi feshedemezdi.

AKP iktidarının “Paralel Yapı” denilen FETO’cuları askeriyeye, yargıya, bürokrasiye yani devletin kılcal yapılarına kadar yerleştirmesi sonucu 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşandı.

Fırsat bu fırsat MHP lider Dr. Devlet Bahçeli teşhisi şöyle koydu:

“Ya anayasayı Erdoğan’a uyduracağız Ya Erdoğan’ı anayasaya uyduracağız…”

Tedavi olarak, “Ucube Tek Adam Rejimi” hazırlandı.

Amerika’nın Büyük Ortadoğu projesi kapsamında hedeflediği de buydu:

Türkiye ile ilişkilerde tek kişi ile muhatap olmak.

Ve 16 Nisan halk oylamasında mühürsüz, geçersiz oyları “tam kanunsuzluk” yaparak kabul eden Yandaş Seçim Kurulu BOP projesine onay verdi.

Muhalefet YSK’ya itiraz dahi etmedi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Büyük Orta Doğu Projesinin (BOP) eş başkanıyım” sözü tamam da...

Ya Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve Meral Akşener BOP’un neresindeler?

PROJE kitabımda 2016- 2025 arası 9 yıllık dönemde muhalefetin BOP’a verdiği destekleri açıkça ortaya koydum.

Okuyup şok olacaksınız.

PROJE’nin 1. Baskısı yoğun talep üzerine 25 günde bitti. 2. Baskı ile satışı sürüyor.

Siz değerli Yeniçağ okurlarım için özel bir uygulama yapıyorum.

Proje kitabımı Algola Medya (algolamedya.com) yayınevinin aşağıdaki linkinden sipariş verdiğiniz taktirde adınıza ıslak imzalı olarak göndereceğim.

Birinci baskı konusunda gösterdiğini yoğun desteğe ve ilgiye şükranlarımı sunuyorum.

https://algolamedya.com/proje